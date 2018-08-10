台電董座楊偉甫：將攜手台水打造雙綠能電廠

台電董事長楊偉甫今天表示，大甲溪馬鞍後池水上太陽光電站4月併聯發電，年發電量約38萬度電，未來將與台灣自來水公司合作，打造小水力與水上太陽能兼具的「雙綠能電廠」。

楊偉甫今天出席台電大甲溪馬鞍後池水上光電站啟用儀式，他在致詞時說，大甲溪太陽能太陽光電站已在4月併聯發電，電廠有1/3用電就是靠太陽光電供應，未來將與台水公司合作，尋找合適的水庫，打造水上太陽光電站。

大甲溪馬鞍後池水上光電站是台電大甲溪發電廠自行打造，台電下一步將規劃與台水合作，挑選合適水庫打造小水力與水上太陽能皆備的「雙綠能電廠」。

配合政府推動能源轉型，台電積極打造水上太陽光電站，但外界擔憂，水上太陽光電站恐因太陽光反射產生光害，光電板材質也可能污染水質，對於水上光電站大多持保留態度。

楊偉甫表示，太陽光電板角度設定約8到15度，反射光不會太大，而且太陽光電板使用耐酸鹼、抗溶出等無毒材質，台電也會定期抽檢以掌握水質。

楊偉甫舉例，目前全球水面型光電大力推廣水面光電的歐洲與日本，其水面太陽光電站的施作材料很多都是從台灣進口，以日本為例，最近推出世界最大型的水面上太陽光電，其太陽能電板的材料就是台灣製造。

台電位於大甲溪電廠馬鞍後池的水上光電站已在4月併聯發電，是台灣第一座水上光電站，設置面積約3000平方公尺，面積比約3.3%，共設置1040片高效能太陽光電發電模組，裝置容量300瓩，一年約可發38萬度電。

另外，台電也將利用馬鞍後池與天輪壩的放流量及水位落差，設置2台小水力發電，裝置容量合計1.5MW，預計明年動工、2021年商轉，屆時一年約可再增加850萬度綠色再生能源電力。