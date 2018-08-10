本週發行量加權股價指數跌幅約為0.26%、上市股票總市值達32.96兆元

根據臺灣證券交易所統計，2018年8月10日發行量加權股價指數收盤為10,983.68點，較上週(2018年8月3日)的11,012.43點下跌28.75點，跌幅約為0.26%，台灣50指數收盤為8,312.05點，較上週的8,327.96點下跌15.91點，跌幅約為0.19%，寶島股價指數收盤為12,622.04點，較上週的12,669.94點下跌47.90點，跌幅約為0.38%。產業別指數方面，漲幅以資訊服務類指數上漲3.10%為最大，跌幅以電機機械類指數下跌3.45%為最大，未含金融類指數下跌38.21點，跌幅約為0.41%，未含電子類指數上漲31.08點，漲幅約為0.21%，未含金融電子類指數下跌0.48點，跌幅趨近於0.00%。

本週集中交易市場總成交金額為6,305.92億元，全體上市股票成交金額為5,896.38億元，股票成交量週轉率為1.47%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,867.24億元，占全體上市股票交易金額31.67%

第二名，半導體類964.79億元，占全體上市股票交易金額16.36%

第三名，光電類657.68億元，占全體上市股票交易金額11.15%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.32%

第二名，生技醫療類3.15%

第三名，光電類2.73%

累計今年年初開盤迄今共148個交易日，集中市場總成交金額為20兆6,918.66億元，市場日平均成交金額為1,398.10億元，股票成交量週轉率為53.86%，股票日平均成交量週轉率為0.36%。

2018年8月10日全體上市公司市場總值為新台幣32兆9,620.38億元，較上週(2018年8月3日)市值32兆9,868.04億元減少247.66億元，減幅約為0.08﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)