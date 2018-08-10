中華電信與產官學界攜手打造農產O2O智慧銷售平台  

中華電信藉由與政府、業界、學術領域攜手合作、秉持公益理念， 共同推動「4G智慧城市O2O名產行銷計畫」。 本計畫歷經一年多的分析與執行，整合實體展售活動、 胖卡快閃推廣，並建置「食在健康市集」APP行動電商通路， 而打造出農產O2O智慧銷售平台。特於今日（8/10） 假中華電信總公司舉辦「台灣小農全民相挺」記者會。 會中邀集臺北、臺中、高雄、基隆四地政府相關資訊、 農政輔導單位，以及小農們一起站出來，共同支持這個銷售平台， 以期透過政府力量，媒合小農與業者，藉由業者智慧技術， 維護全民的食安與健康。

記者會上也特別邀請知名香港「食神」何京寶， 以及因主持行腳節目而與台灣各地小農結下深刻情誼的「客家妹」 陳明珠，在現場以新鮮的蔬果食材，輕鬆、快速完成美味料理， 強調食用原型食物的好處，藉此協助小農行銷安全蔬果；同時， 由出席記者會小農們現身說法，分享自身經驗， 進一步推廣觀光與友善農耕理念。更期望藉由宣傳、推廣， 鼓勵民眾加入此O2O平台，享受小農所提供新鮮、健康、 安全的農作物及加工食材。

主辦單位中華電信執行副總馬宏燦致詞時表示：因食安意識抬頭， 越來越多人在意食物的本質，而進口蔬果農藥超標，時有所聞。 當農業採取大面積耕種，多需噴灑農藥降低蟲害， 或以基改作物增加質量。此外，因應長途運送也會使用化學藥劑， 使蔬果保鮮。後果是水土污染，人們所食用的蔬果營養素隨之降低。 然而臺灣有一群小農，以「護生」的理念耕作，實現守護自然， 食用健康的理想，滿足消費者的食安企求。他們以小面積精耕土地， 不剝削土地求量產；不使用任何農藥，採用有機肥料、無毒耕種， 不破壞水土生態；不施打化學藥劑，還原耕種物原始的自然風味； 這一波食物革命正是臺灣小農堅持的精神。不過他們往往面臨如： 產值受限耕作面積、人力與相關人才缺乏、氣候影響收成、 販售通路難推廣等因素，導致經營困難。 因此中華電信希望藉由科技力量，支持小農文化。 農產O2O智慧銷售平台可以提供民眾更便利、 貼心的小農產品購物體驗，同時提供小農無後顧之憂的銷售新通路。

在全通路時代，零售流通業者必須找到對的消費者、在對的時間點、 對的地方、提供對的產品建議，才能贏得青睞、開創商機。因此， 善用資通訊、雲端與物聯網的科技，打造完整的智慧零售解決方案， 成為開啟零售業迎向全面數位化時代的必要工作。 智慧銷售模式推陳出新，中華電信藉由整合最新智慧科技， 希望能夠提供小農適切的智慧銷售解決方案，開創O2O新商機， 推播臺灣和諧共生的小農精神；藉由科技力量，支持小農文化， 推廣小農讓更多人享用天然的蔬果，並守護人們及土地的健康， 為臺灣及世界的未來創造環保共生的美好願景。