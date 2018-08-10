中華電信執行副總馬宏燦為「中華電信與產官學界攜手打造農產o2o智慧銷售平台，科技作推手，全民挺小農」記者會致詞 (中華電信提供)
農委會副主委李退之在「中華電信與產官學界攜手打造農產o2o智慧銷售平台，科技作推手，全民挺小農」記者會上致詞 (中華電信提供)
中華電信、產、官、學界與小農共同為o2o智慧銷售平台的攜手啟動儀式 (中華電信提供)
「科技作推手，全民挺小農」記者會上寶師傅及客家妹陳明珠現場料理pk (中華電信提供)
中華電信執行副總馬宏燦及台北市政府資訊局專門委員鄭信一與料理pk名人一起為現場小農打氣 (中華電信提供)
中華電信藉由與政府、業界、學術領域攜手合作、秉持公益理念，共同推動「4G智慧城市O2O名產行銷計畫」。本計畫歷經一年多的分析與執行，整合實體展售活動、胖卡快閃推廣，並建置「食在健康市集」APP行動電商通路，而打造出農產O2O智慧銷售平台。特於今日（8/10）假中華電信總公司舉辦「台灣小農全民相挺」記者會。會中邀集臺北、臺中、高雄、基隆四地政府相關資訊、農政輔導單位，以及小農們一起站出來，共同支持這個銷售平台，以期透過政府力量，媒合小農與業者，藉由業者智慧技術，維護全民的食安與健康。
記者會上也特別邀請知名香港「食神」何京寶，以及因主持行腳節目而與台灣各地小農結下深刻情誼的「客家妹」陳明珠，在現場以新鮮的蔬果食材，輕鬆、快速完成美味料理，強調食用原型食物的好處，藉此協助小農行銷安全蔬果；同時，由出席記者會小農們現身說法，分享自身經驗，進一步推廣觀光與友善農耕理念。更期望藉由宣傳、推廣，鼓勵民眾加入此O2O平台，享受小農所提供新鮮、健康、安全的農作物及加工食材。
主辦單位中華電信執行副總馬宏燦致詞時表示：因食安意識抬頭，越來越多人在意食物的本質，而進口蔬果農藥超標，時有所聞。當農業採取大面積耕種，多需噴灑農藥降低蟲害，或以基改作物增加質量。此外，因應長途運送也會使用化學藥劑，使蔬果保鮮。後果是水土污染，人們所食用的蔬果營養素隨之降低。然而臺灣有一群小農，以「護生」的理念耕作，實現守護自然，食用健康的理想，滿足消費者的食安企求。他們以小面積精耕土地，不剝削土地求量產；不使用任何農藥，採用有機肥料、無毒耕種，不破壞水土生態；不施打化學藥劑，還原耕種物原始的自然風味；這一波食物革命正是臺灣小農堅持的精神。不過他們往往面臨如：產值受限耕作面積、人力與相關人才缺乏、氣候影響收成、販售通路難推廣等因素，導致經營困難。因此中華電信希望藉由科技力量，支持小農文化。農產O2O智慧銷售平台可以提供民眾更便利、貼心的小農產品購物體驗，同時提供小農無後顧之憂的銷售新通路。
在全通路時代，零售流通業者必須找到對的消費者、在對的時間點、對的地方、提供對的產品建議，才能贏得青睞、開創商機。因此，善用資通訊、雲端與物聯網的科技，打造完整的智慧零售解決方案，成為開啟零售業迎向全面數位化時代的必要工作。智慧銷售模式推陳出新，中華電信藉由整合最新智慧科技，希望能夠提供小農適切的智慧銷售解決方案，開創O2O新商機，推播臺灣和諧共生的小農精神；藉由科技力量，支持小農文化，推廣小農讓更多人享用天然的蔬果，並守護人們及土地的健康，為臺灣及世界的未來創造環保共生的美好願景。