眼睛發炎 小心罹患風溼疾病

許多全身性疾病都會引起視力受損， 長庚醫療研究團隊進行回溯研究， 收集了6年間轉診至林口長庚之葡萄膜炎科患者823位， 結果發現，其中最常合併眼疾之全身性疾病為僵直性脊椎炎， 佔39.8%，其次依序是Behçet白塞氏病(18.7%)、 類肉瘤病(佔9.8%)、乾癬(佔7.3%) 及小兒原發性關節炎(佔11.4%)。 此研究已刊登於2017年12月的「微生物免疫感染期刊（ Journal of Microbiology, Immunology and Infection）」。

根據內政部2009年公佈的資料顯示， 台灣視覺障礙者約有5萬5千人，6成以上屬於中或重度病人。 而眼炎症（又稱為葡萄膜炎），為高致盲疾病， 佔所有致盲病人10%，在世界各國皆為致盲前五大主因之一。 葡萄膜炎依發病範圍，分為前、中、後、全葡萄膜炎， 各有不同的病情表現。常聽到的〝虹彩炎〞，就是"前葡萄膜炎" 的簡稱。虹彩炎發病表現多樣， 從典型的紅腫痛到視力模糊都有可能， 但是有一部份病人完全無症狀，常因此延誤治療時機。

黃小姐20歲，來到眼科就診總是滿臉笑容， 但因10歲就發病全身性關節炎，讓她走路不是很方便， 加上長期使用類固醇，身高僅有130公分， 比妹妹還矮了30公分，所以笑容裡總是帶著淡淡的無奈。

這種少年型關節炎並不容易治療， 已破壞變形的關節通常無法恢復功能，嚴重的話甚至導致殘廢。 此外少年型關節炎還有一個嚴重的問題，就是常合併眼睛葡萄膜炎。 它雖然以虹彩炎的方式表現，卻與一般虹彩炎不同，病人不紅不痛， 但視力會持續變差。正因為症狀不明顯且病程緩慢， 年輕患者與家長皆不易察覺。

已主持葡萄膜炎專科門診15年的黃奕修醫師認為， 這是極難治癒的眼炎症，用了各種免疫抑制劑， 仍常無法避免其高致盲率。 英國眼科雜誌2003年7月刊登的研究報告指出，36% 的小兒虹彩炎病人會視力受損（矯正後視力小於0.5），24% 的視力達到重殘的地步（矯正後視力小於0.1）。

黃小姐的雙眼虹彩炎接連發病，轉診至長庚醫院虹彩炎專科門診時， 已有一眼近乎完全喪失視力。 黃奕修醫師與兒童醫學部風濕免疫科醫師合作， 以多種生物製劑治療，才抑制了另一病眼的惡化， 但失明的眼睛已無法恢復。

葡萄膜炎是眼內發炎疾病的總稱，包含了80種以上不同疾病類型。 自體免疫性葡萄膜炎發病原因不明，其病情表現常以紅、痛、飛蚊、 暗影、視力下降等問題表現。依不同疾病類型，診斷方式、 治療方法與預後亦不盡相同。除了疾病的多樣性， 葡萄膜炎可能合併全身性疾病。 僅單純眼發病的葡萄膜炎會造成視力喪失， 而合併全身性疾病的葡萄膜炎，則有感染、關節炎、肺病、 腎病種種風溼疾病的風險，必須小心鑑別診斷，給予適當之治療。

近年研究發現，許多全身性疾病都會引起視力受損。 哪些全身性疾病是特別合併眼疾的呢?之前此相關研究文獻非常少， 長庚醫療研究團隊回溯研究2009年至2014年共6年的資料， 結果已刊登於2017年12月的「微生物免疫感染期刊」。 研究收集了轉診至林口長庚葡萄膜炎科之患者共823位， 結果發現其中最常合併之全身性疾病依次為：僵直性脊椎炎(39. 8%)、Behçet白塞氏病(18.7%)、類肉瘤病(9. 8%)、乾癬(7.3%)及小兒原發性關節炎(11.4%)。 醫師因此特別提醒這些疾病的病友，應注意是否有合併眼科症狀， 如果發現視力改變、飛蚊症變多、眼紅眼痛等發炎等任何一種症狀， 應儘快尋求眼科醫師的協助。

此外，長庚的研究亦發現，合併全身性疾病之葡萄膜炎患者， 相對於沒有合併全身疾病者，年紀較輕， 特別是兒童特發性關節炎常發生於16歲以下。 此類病患其治療時間必須拉長，以虹彩炎發作型態較多， 更容易復發，且更易雙眼發病。 這些訊息暗示了合併全身性疾病之葡萄膜炎容易變成較嚴重之類型， 易雙眼復發且難治，面對此類患者必須更加小心。

針對此類合併全身性疾病之葡萄膜炎患者， 長庚紀念醫院眼科部與兒童醫學部近年已結合跨科別的「葡萄膜炎/ 免疫疾病全人醫療團隊」， 提供患者更完整與正確的臨床醫療與照護。對於診斷有風濕性疾病的 兒童，會將其轉介至眼科評估是否有葡萄膜炎， 並依關節炎的型態安排定期檢查追蹤；同樣的， 當眼科醫師發現葡萄膜炎的患者， 也會轉介至兒童風濕科門診評估有無潛在的風溼性疾病。