新北技職教育再放光彩 四技二專登記分發錄取人數攀新高

新北市公私立高中職參加四技二專日間部聯合登記分發 入學學生經統計有3,014人，錄取國立科技大學達361人( 比去年增加42人)，錄取私立科技大學達2,407人 (比去年增加248人)，總錄取人數2,768人， 總錄取率達91.84%，成績表現優異。

新北市錄取國立科技大學有七成五來自公立職校， 而位於都會區的三重商工， 錄取國立四技二專人數比去年增加22名，成長最多， 機械科榜首連弘章同學錄取臺科大機械工程系， 該生一年級成績未特別突出，但從二年級開始學習興趣顯現， 雖然在三年級剛開始模擬考無法掌控要領， 所幸在導師莊國昇啟發學習方法與態度下， 且先從拿手有把握的項目著手，踏實學習堅持到最後一刻， 終於交出亮眼成績。

同樣錄取臺科大機械工程系，來自新北高工模具科的王碩同學， 雖無法如願上自己心目中的第一志願， 但抱持著三年後拚搏的心態持續努力，到了最重要的高三， 面臨專題製作和考前衝刺的雙重壓力，在班導的大力協助下， 讓專題製作能趕在畢業前完成。於考前也秉持著：「不要想太多， 盡力就好」的信念，他說能如願考上並沒有什麼捷徑，全憑著「 努力」二個字-只要努力付出、勇敢追尋，夢想就在不遠處。此外， 地處新北市東北端的瑞芳高工，今年整體錄取國立校系人數近百人， 其中資訊、電子、建築等三科更逾五成，表現亮眼， 學校首位考取臺科大資工系的資訊科趙偉成同學，是外配子弟， 語言及文化上雖然造成他學習歷程的挑戰，但也更激勵他， 並取得勞動部雙乙級證照及通過全民英檢中級， 可說是位學技皆優的學生。

107學年度四技二專日間部聯合登記分發入學， 各校錄取名單已公告於四技二專日間部聯合登記分發入學招生委員會 網站，考生可經由網站查詢或電話、簡訊、 語音等管道查榜，報到註冊通知單由各錄取學校寄發， 錄取生亦可逕向所錄取學校查詢。

新北市教育局於106年成立全國首創「技職教育科」， 以技職產學化及人才培育一貫化政策理念，推動「新北技職3.0」 ，強化「職業試探教育」、「職業準備教育」、「職業繼續教育」 三階段作為，深耕技職教育藍圖，不僅落實適性揚才， 更是鼓勵學生可以自主學習在技能領域裡發揮長才，展現專業能力。

最後新北市政府教育局再次提醒， 錄取公告及分發結果查詢自107年8月7日上午10時即開放使用 ，歡迎考生多加利用。 教育局並祝本市學生順利邁入下一個科技大學新鮮人的學習階段。