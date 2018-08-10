華泰大飯店 【月圓雙獻】天然四色月餅

今年中秋，華泰大飯店集團餐飲點心團隊獻上精美大氣「月圓雙獻」四色月餅禮盒，共計四種口味：抹茶棗泥松子、南瓜五仁豆沙、杏仁白玉豆沙、竹炭奶皇鹹蛋，包裝精緻典雅、美味令人垂涎，是佳節時刻傳遞心意的最佳選擇。

華泰大飯店集團旗下華泰王子大飯店及華漾大飯店今年共同推出「月圓雙獻」中秋禮盒。售價NT$640/8入，包含「抹茶棗泥松子」、「南瓜五仁豆沙」、「杏仁白玉豆沙」、「竹炭奶皇鹹蛋」各2顆，多樣口味及純天然食材的帶來的「綠」、「橘」、「白」、「黑」繽紛月餅色澤，視覺活潑，味覺豐富，紫紅色的包裝年輕喜氣，最適合在月圓團圓的相聚時刻，和親朋好友共享無限溫暖心意。

「月圓雙獻」中秋禮盒以源至唐朝，盛於宋朝的蘇式月餅為主。蘇式月餅講求餅皮的層層堆疊及內餡的搭配。餅皮經過較久時間烘烤，香味濃郁且鬆軟。本次推出「抹茶棗泥松子」 將日式抹茶和中式棗泥兩者間的甜味完美融和，增添松子入餡使口感更飽滿紮實；「南瓜五仁豆沙」香氣馥郁的南瓜風味，搭配由多種堅果類製成的五仁豆沙內餡，從傳統中帶出新意，並巧妙以南瓜降低整體甜度，香甜芳香不膩口；「杏仁白玉豆沙」晶透的白玉色澤圓潤精巧，杏仁獨特的香氣與白玉豆沙的甜蜜，交織出細緻內餡，齒頰留香；「竹炭奶皇鹹蛋」則創意結合現代養生竹炭及傳統奶皇鹹蛋，在現代與古典美學間撞擊出想像之外的驚喜好滋味。