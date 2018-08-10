恐成絕響？！雙溪公園大王蓮乘坐即日起開放報名

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）已邁入第4個年頭的雙溪公園大王蓮乘坐活動恐成絕響？！由於近年氣候異常，大王蓮小苗培育不易，今年可能是大王蓮乘坐活動最後一年舉辦了，今年活動將從14日起舉辦12個場次，10日起開放網路報名。

公園處園藝管理所表示，大王蓮均是公園處的員工忍受著夏季的豔陽，忍受著被大王蓮硬刺刺傷的痛苦，辛勤培養出來的，今年的大王蓮葉片直徑已近170公分了，再搭配上池中各色的睡蓮，讓整個中國風的雙溪公園水池熱鬧非凡!

由於近年氣候異常，大王蓮小苗培育不易，今年可能是大王蓮乘坐活動最後一年舉辦了。（台北市政府觀光傳播局提供）

公園處園藝管理所主任賀綺華表示，除了欣賞大王蓮的壯碩美景外，最受民眾歡迎莫過於大王蓮乘坐體驗活動，今年特別規劃於8/14(二)、8/16(四)、8/18(六)、8/21(二)、8/23(四)、8/25(六)上午、下午各1場次，共計12個場次，每場限額60名65公斤以下的民眾免費乘坐大王蓮， 即日起上午9時起將接受民眾網路報名。

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【交通指南】

雙溪公園：臺北市士林區福林路與至善路交叉口

捷運士林站1號出口，轉聯營公車206、255、303、304、620、紅5、紅30至泰北中學站。

聯營公車645、黃267至雙溪公園站。