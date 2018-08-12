《巴黎協定》於2015年12月12日由190多國共同簽署，並預定每五年檢討一次，但自簽署後，全球的減碳狀況有無改善呢? 據National Comet Action的調查，各國自簽署後已經逐漸顯示出效果。

國家自定預期貢獻(INDC)是由各國自行提出的貢獻而訂定之，也就是以各國每年預計減排多少量後才參考INDC，也就是國內的行動成果。在執行每項計畫之前，都要先承諾才會有法律與行動的展現。

以下七項為各國預計達成之目標：

第一、積極性較高的國家，如紐西蘭與英國都預計在2050年達到零排放。

第二、逐步淘汰化石燃料汽車改為電動車，如挪威則是2016年宣布、哥斯大黎加是2021年、法國與英國都是定訂2040年全面使用電動車、中國是2025年、愛爾蘭、印度與荷蘭是2030年、蘇格蘭是2032年、台灣是2035年還有以色列等國家。

第三、廢止燃煤發電廠的使用，2017年11月有20幾個國家共同成立「發電棄用煤國際聯盟」預計在2030年之前，逐步淘汰燃煤發電。

第四、禁止鑽油田以達到綜合碳，2040年法國國內外與離島皆不可在挖油田，紐西蘭也跟進。

第五、保護森林與造林。中國自2018年開始預計造660萬公頃的森林，擴大國內林地的覆蓋面積，從21.7%提升23%。

第六、重新修正國家法律配合《巴黎協定》。瑞典2016年就修定，並預計2040年達到零碳的目標，而這個修正法律法規還不只歐洲國家，還有墨西哥。

第七、跨部會尋找國家未來的自主貢獻有那些? 智利從產官學研一起來溝通並找出相關契機，並將海運(2050年減碳50%)、空運獨立出來。

目前大家看的不只是承諾，還有著重於行動，更重要的就是地方政府有無搭配的計劃。反觀台灣呢？目前大家都只談「供給面」，因此需嘗試透過「需求面」去作改善，這必須從政府各部會開始去逐步落實，特別是排碳大宗的建築，更應從建築美學、設計到節能減碳都納入建築規畫裡。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。