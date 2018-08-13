〈數學不好,不是你的錯9〉：淺談諾貝爾獎與數學課本改革的關係

本篇從另一個角度來討論台灣的數學課本問題。我們都知道台灣大部分的數學教學內容是參考美國數學，但由過往的經驗可知，這樣的內容給予老師在教學時、及學生學習時，不容易理解。

我們可曾想過如果美國的方法不適合台灣的教學模式怎麼辦？我們還要繼續參考及使用嗎？想想過去曾經導入的「建構式數學」，答案顯而易見的，不僅不適合我國的教學模式，也讓學生們學的很痛苦，所以選擇參考美國的教材未必是好的。

我們不難發現數學與科學有高度相關性，而數學及科學的教育較好的國家，在各國諾貝爾科學獎、菲爾茲獎(數學傑出人才)、阿貝爾獎數量(數學傑出人才)都會有比較好的表現，見下述表格內容。

表1：諾貝爾科學獎的統計

諾貝爾科學獎包含物理學、化學、生理學及醫學、經濟學。

有關中國得獎的內容：「中國的得主」不等於「中國人得主」。因為此表認可獲獎前、獲獎當時的公民權。故出生於中國，且曾經持有中國國籍者，皆被計入「中國的得主」。若持有其他國籍，也會被重複計數。

表2：中國與台灣的得獎人的國籍

表3：菲爾茲獎加上阿貝爾獎的人數的統計

中國的得獎人的描述：丘成桐，生於中國，長於香港，1990年入籍美國。

觀察各國得獎的人數，以及每千萬人與得獎人的比例，我們可由中國、印度得知，看到並不是國家人口數越多，得獎人就越多。但理論上世界各地的人的智商與創意應該是以常態曲線分布，所以理論上各國的得獎人比例應該會接近全世界的比例才對，但實際上不是。

表4

為什麼會有比例差這麼大的現象？先天上的基因問題理論上不存在，也就是並沒有哪一個國家的血統特別聰明。所以應該是後天的環境、或是教育所導致。如：為了謀生而忙碌，使人沒有時間去作科學研究。如：受教權的不均。而環境與教育，兩者與文化息息相關。所以是文化限制了人的思想，壓抑了創意。而這些問題將導致數學及科學人才的稀少，以致於進步緩慢。所以數學、科學人才不全然與人口數相關，而是與文化、環境、教材相關。

我們可以看到澳洲與台灣相比，人口數差不多但得獎人卻是11比1。以及有更多國家人數比台灣人數少，卻得獎比例比台灣高，如：芬蘭。見表5、6。

表5：台灣與其他國家比較

表6：台灣與亞洲的部分國家的比較

可看到中國寫著0 或 4是因為那些得主都受外國教育，而非傳統的中國教育。所以可知文化好、數學及科學的教育好，可推論人才比較多。反過來說人才比較少，可推論文化、數學及科學的教育出了問題。

文化的問題有很多層面，無論是從經濟、教育、環境…等都會有所影響，但能最快改變且提升人民的素養唯有從教育面開始。再由教育出來的人，帶動其他層面的改變。而最快能看到改變的情形，就是較邏輯性的社會，而非一昧盲從，並且數學及科學領域才會增加更多頂尖人才，所以我們要重視文化問題，也就是教育問題，而教育的根本源頭就在課本，有了適當的教材才能讓老師、有效地教育學生。

【台灣過往數學、科學人才為何消失】

台灣每隔不久就會有年輕學子在各大數學競賽拿下不錯的成績，如：澳大利亞數學競賽AMC、奧林匹克數學。但是我們也可以發現，最後似乎就默默的消失，為什麼沒有大量產生諾貝爾獎、菲爾茲獎、阿貝爾獎的得主，而這是發生什麼問題？作者認為台灣的數學、科學人才，如果留在台灣，除了受限於文化、教育，還有生活壓力，進而無法在數學、科學有傑出的表現；而如果到國外留學的數學、科學人才，又因長久以來的學習模式，導致難以在數學、科學有傑出的表現。那麼課本就有必要作出正確的改革，才有希望讓台灣大量產生出一流且頂尖的數學、科學人才。

【結論】

目前台灣的數學、科學教材比較像是在培養知識型的工人，會套公式會操作就好，導致真正喜歡數學、科學的人數越來越少。而更不幸的是這些高知識人才還有很大機會被歐美吸引，如果加上台灣的少子化問題，台灣的數學、科學人才數量就會更加不足，而這樣台灣要如何進步？

台灣的數學課本需要一場正確的改革，應該參考澳洲、或歐洲數學人才比例高的國家，如：芬蘭，有了適當的課本才能讓老師有效去教導學生，才能讓數學、科學人才數量增加，也才能人才外後、與少子化的影響下、生活壓力下，還有部分人可以繼續讓台灣進步。

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「不帶點詩人味的數學家絕不是完美的數學家。要培養具有創意的數學家需要環境，有了數學家之後才能推動科學進步。」……魏爾斯特拉斯(Weierstrass，1815~1897)

「我是美國公民，不是中國人，很少吃中國菜，不會中國話。我認為血統出身不能決定一個人的身分，一個成功的科學家必出於一個開放的社會，多元包容的價值是關鍵。」……錢永健(Roger Yonchien Tsien,1952-2016)