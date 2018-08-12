他們想的和你不一樣：看看11位大人物如何定義成功？！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）成功有很多種樣貌，而我們大部分以事業有所成聲名遠播、不愁吃穿來定義一位成功人士，不過那些已達標的大人物卻不因此感到人生有所成就。商業新聞媒體《Business Insider》替大家整理了11位家喻戶曉的成功人士是如何定義所謂的成功：

1.維珍集團（Virgin）理查•布蘭森(Richard Branson​)：快樂就是成功

(圖片來源: Flickr用戶Jarle Naustvik)

理查•布蘭森在求職網站《Linked in》發表文章表示：「太多人用他們賺了多少錢或者與多少人打過交道來衡量自己是否成功，但在我看來我認為應該要用你有多快樂來衡量。」

他認為快樂不僅是衡量成功的標準更是關鍵，許多人認為他的快樂是來自於事業成功和源源不絕的錢財，但他卻認為是快樂使他富有，且相信快樂應該成為每個人追求的目標。

2.赫芬頓郵報(The Huffington Post)雅莉安娜‧赫芬頓(Arianna Huffington​)：金錢+權力+第三要素=成功

（圖／翻攝自Arianna Huffington 臉書）

我們認為成功的指標通常是，金錢和權力，但我們還差一要素那就是：「幸福、智慧、好奇心、奉獻」的綜合，因為這些可以幫助你照顧你的心理健康讓你真正地成功。

3.億萬投資家馬克‧庫班(Mark Cuban)：你不需要錢才叫成功

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（圖／翻攝自Business Insider網站）

庫班：「即便是在很窮與6個大男生擠在一間只有3張床還要睡地板的房間，我還是很快樂！」

對馬克庫班來說，成功就是一早醒來面帶微笑，知道今天將會是美好的一天！

4.傳奇教練約翰‧伍登(John Wooden)：成功在於自我實現

(圖片來源: 美聯社)

對他來說成功更多的是戰勝自己而非勝過他人，他認為唯有知道自己已經盡全力地實現自我，才能真正達到內心平靜。

5.傳奇投資家沃倫‧巴菲特(Warren Buffett)：成功在於有多少人喜歡我

（圖／翻攝自Youtube）

淨資產840億美元，身價僅次於亞馬遜公司的傑夫‧貝佐斯，和微軟的比爾‧蓋茲的巴菲特卻不認為富有及名聲就是成功。在一場投資人會議上，他說他衡量成功的方法在於有多少人喜歡他。​



6.美國著名詩人瑪雅•安吉羅(Maya Angelou)：成功是你有多享受你的工作

（圖／翻攝自Maya Angelou臉書）

她是一位美國作家和詩人，曾出版了6本自傳、5本散文、數部詩集，並且為許多戲劇、電影和電視劇目任編劇。

她認為的成功就是你有多喜歡自己、和你做的事情跟你做事的方式。

7.微軟創辦人比爾‧蓋茲(Bill Gates)：成功在乎於對社會產生影響力

(圖／翻攝自Bill Gates臉書）

比爾‧蓋茲是世界第二首富，他認為成功有兩個要素：「帶來改變和把身邊親近的人照顧好。」除此之外，他也表示帶來改變的感覺很好，像是研發產品、扶養孩子或是幫助有需要的人。

「比爾及梅琳達•蓋茨基金會是」是世界上極具影響力的基金會，控制著超過400億美元的捐贈，旨在脫貧，消除愛滋病、瘧疾和其他傳染病。

8.心靈導師狄巴克‧喬布拉(Deepak Chopra)：成功是不斷的成長

(圖／翻攝自Deepak Chopra臉書）

作者狄巴克‧喬布拉在《盡是成功-實現想望的七大精神法則》一書中寫道：「成功是不斷延續的幸福和有價值目標的持續實現。」

9.前美國總統巴拉克‧歐巴馬(Barack Obama)：成功是改善他人生活

(圖／翻攝自Barack Obama臉書）

歐巴馬妻子米歇爾‧歐巴馬在民主黨全國代表大會上說道：「歐巴馬曾為了重建社區內即將倒閉的鋼鐵工廠而拒絕了高薪工作，因為對於他來說，成功並非於你賺了多少錢，而是在生活中你如何地改善別人的生活。」

10.暢銷作家史蒂芬‧柯維(Stephen Covey)：成功的定義是很個人的

(圖／翻攝自Stephen Covey臉書）

銷售超過2500萬冊的《與成功人士有約：高效能人士的七個習慣》作者柯維表示成功的定義是很個人的，他在此書中寫道：「試想一下，你想要別人在你喪禮時如何評價你，你就會發現你對於成功的定義。」

11.白手起家億萬富翁約翰‧保羅‧德約里爾(John Paul DeJoria ​)：成功就是你有多努力

(圖片來源: Flickr用戶Gage Skidmore)

德約里爾是幾家大公司的聯合創辦人，包括美髮公司寶美奇（Paul Mitchell）和佩特倫龍舌蘭（Patron Tequila）酒業集團。

德約里爾年輕時在一間乾洗店工作，他負責將標籤掛在每件衣服上、掃地和其他瑣碎事務。一次老闆為他加薪，因為老闆很驚訝居然有人可以在沒人督促之下將所有事情都處理妥當。

因此，他認為，成功不在於你有多少錢或是你是甚麼職位，而是你可以把你目前的工作做到多優秀，特別是在無人看到的時候。