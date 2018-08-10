21世紀全球最大的挑戰之一就是水。全球人口將於2050年攀升至96億左右，加上氣候變遷所導致的天氣異常，如洪水及乾旱頻頻發生，同時還有工業與製造業等方面的大量用水，使得水資源分配成為一大問題，更是我們未來需要面對的挑戰。

自工業革命進入現代後，主要探討的議題是節能減碳，對於傳統的化石燃料之使用，皆須減少至最低，就連建築也朝低碳建築或零耗能的方向逐步邁進；生活革命則是從過去的大量使用資源，到如今節約用水與能源。在進入低碳發展時代後，我們必須改變現有的商業模式與生活方式，同時引領企業往低碳發展前進，譬如透過調整水電價格來抑制使用量，再藉由道德勸說與相關獎勵辦法鼓勵企業持續節約資源，以及提高資源使用效率 。

對於民間用水的部分則建議盤查每戶家庭的每年的用水量，並採「即時試算」，再將「節約」後多出來的水量進行即時上網販售，因此可促使民眾依據此試算方式，瞭解自己的使用量，並進一步持續節約用水，以提高人們使用水資源的社會價值。無論水從地下、湖或其他地方而來，只要善用並將水存放在原來的地方，不僅可減少對環境衝擊，還有助於人類開發出資源使用效率高，並具有高經濟價值的農作物，進而提升產品價值與社會效益。

以水資源缺乏的非洲摩洛哥為例，該國國民都得靠政府協助供水才能維持日常生活。摩洛哥政府為了讓民眾參與節水計畫，於是利用獎勵方式鼓勵民眾積極節約用水。同時摩洛哥並沒有足夠的淡水，僅能利用海水淡化的方式供全民用水，當民眾越是珍惜水資源，政府便可少建一個海水淡化廠，也就是節省一些建設經費。

摩洛哥政府針對民眾用水量的部份，訂立獎勵方式，當民眾的用水量減少，便購回該減少量。與其用一根棒子來叮嚀節約用水，不如採用反向方式，讓家庭用水不超過制訂使用量上限，並購回民眾未使用的水量，透過這樣柔性的方式讓民眾不僅懂得控制用水量，同時也參與了國家的「有感」政策。

雖然台灣的水資源相當缺乏，但其實我國的缺水情況並沒有其他國家來的嚴重，比如最近正高速發展的印度。印度人口數每年節節攀升，同時在追求經濟成長的同時，也耗用了大量的水資源，因此印度水供給十分緊繃。而印度缺水的程度可從觀光業看出來，部份旅館因沒有足夠的水資源，便主動取消旅客的預約，同時部份民眾對於觀光客更是反感，擔心耗用過多的水資源，甚至曾傳出民眾為了水資源的分配發生鬥毆等情事。

水是永續發展的核心，全球生物與環境生態系統，以及人類的文明發展之運作皆離不開水資源。故在全世界追求永續發展過程中，如何明有效運用如此珍貴的資源，將成為二十一世紀的我們所必須共同面對之課題。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。