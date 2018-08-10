公平會與高通和解　聯發科：對台灣5G產業恐有負面影響

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）公平會今(10)日表示，與手機晶片廠高通達成和解，是公平會首次基於公共利益與訴訟廠商和解。高通也同意不爭執已繳納的 27.3 億元罰鍰，原本應繳234億元的罰鍰、剩餘金額 206.7 億元轉成實質投資，將有助於提升台灣整體經濟利益與公共利益，帶來正面影響。

台灣手機晶片大廠聯發科，今(10)日由該公司發言人、財務長顧大為，在下午三時左右發出公告，表示對此結果不能認同。

​​聯發科強調，該公司對台灣高科技研發投資與製造採購金額，每年均逾2000億元，並創造9000個高階研發工作機會，不但如此，聯發科也是台灣未來5G等相關產業發展之重要關鍵廠商。對此次訴訟和解結果，聯發科認為會對台灣5G等相關產業的整體發展與全球競爭力，產生負面影響。

聯發科指出，高通涉及違反公平交易法等競爭法規，陸續在全球被主管機關依法處分，各國際大廠及台灣相關廠商，也對高通提起訴訟。

聯發科新聞稿強調，公平會針對高通違法行為，已在 2017年10月予以處分，然而公平會在高通未依處分改正違法行為時，即與其達成訴訟和解，將原處分完全廢棄，不僅未要求元件層級之授權，也未調整整機收費的權利金模式。顯示公平會無法堅持維護公平競爭的執法立場，聯發科對此結果不能認同。