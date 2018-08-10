高鐵大學生返校5折優惠 本週六開賣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）暑假還剩下最後一個月，高鐵於9月7日至16日間，推出「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用之5折、7折或85折車次外，上述期間每天南下、北上再加碼提供各一班指定車次，適用大學生標準車廂對號座5折優惠，於明（11）日凌晨零時起陸續開放購票。

台灣高鐵公司表示，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T Express」行動購票App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，但大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗。

如於驗票閘口或列車上抽查發現持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，高鐵公司並得加收票價差額之50%違約金，更多大學生優惠專案資訊與相關規定，請詳高鐵企業網站大學生優惠說明。

此外，台灣高鐵公司現正推出「天天搭高鐵 天天免費閱讀3小時」活動，提供Hami書城「定點隨身讀」免費服務！旅客只需拿起行動裝置掃描各車站內上網台貼紙、燈箱廣告、《TLife》台灣高鐵車上刊物當中「高鐵企業快訊」頁面下「定點隨身讀」QR code，並連結下載「Hami書城」APP後，免註冊、免登入即可利用乘車時間，輕鬆閱讀及下載報紙、好書和雜誌3小時。