懷孕肥胖加上糖尿病　胎兒罹心理疾病風險大增

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)肥胖不僅不利自身,恐怕也會害了後代!研究發現,有嚴重肥胖問題與糖尿病的懷孕婦女,胎兒罹患自閉症、過動症等心理疾病的機率,都比常人來得高。

重度肥胖的準媽媽,孩子出現情緒及壓力障礙的機率比一般人高出67%。原本就患有糖尿病、再加上肥胖的準媽媽,孩子出現過動症、行為問題或自閉症的風險更比一般人高出6倍。

本次研究檢視了芬蘭2004年至2014年近65萬筆新生兒資料,追蹤時間最長達11年。研究發現,剛懷孕時,多數婦女體重維持在正常範圍,但妊娠期間有21%的準媽媽體重過重,8%的人達肥胖標準,4%的人更是重度肥胖。僅4,000人在剛懷孕時患有糖尿病。研究人員僅針對二型糖尿病患者,因其與肥胖相關。

《路透》報導,整體而言,近35,000名孩童在研究期間被診斷出心理疾病,包括發展遲緩、自閉症、行為障礙等。

研究人員表示,儘管真正罹患精神疾病的風險偏低,舉例而言,不到1%的孩子出現自閉症與過動症,但研究結果證實了,肥胖加上糖尿病,比單一情況更容易對胎兒有負面影響。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)早期疾病起源中心(Center on the Early Life Origins of Disease)主任Xiaobin Wang認為,這項研究的價值在於,生育年齡的婦女應勉力維持健康的生活方式與體重,妊娠婦女應謹守孕期體重增加指南。若遇上肥胖或糖尿病的準媽媽,醫生也能提高警覺,評估新生兒罹患心理疾病的風險,從而早期介入治療。