懷孕肥胖加上糖尿病　胎兒罹心理疾病風險大增

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）肥胖不僅不利自身，恐怕也會害了後代！研究發現，有嚴重肥胖問題與糖尿病的懷孕婦女，胎兒罹患自閉症、過動症等心理疾病的機率，都比常人來得高。

重度肥胖的準媽媽，孩子出現情緒及壓力障礙的機率比一般人高出67%。原本就患有糖尿病、再加上肥胖的準媽媽，孩子出現過動症、行為問題或自閉症的風險更比一般人高出6倍。

本次研究檢視了芬蘭2004年至2014年近65萬筆新生兒資料，追蹤時間最長達11年。研究發現，剛懷孕時，多數婦女體重維持在正常範圍，但妊娠期間有21%的準媽媽體重過重，8%的人達肥胖標準，4%的人更是重度肥胖。僅4,000人在剛懷孕時患有糖尿病。研究人員僅針對二型糖尿病患者，因其與肥胖相關。

《路透》報導，整體而言，近35,000名孩童在研究期間被診斷出心理疾病，包括發展遲緩、自閉症、行為障礙等。

研究人員表示，儘管真正罹患精神疾病的風險偏低，舉例而言，不到1%的孩子出現自閉症與過動症，但研究結果證實了，肥胖加上糖尿病，比單一情況更容易對胎兒有負面影響。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）早期疾病起源中心（Center on the Early Life Origins of Disease）主任Xiaobin Wang認為，這項研究的價值在於，生育年齡的婦女應勉力維持健康的生活方式與體重，妊娠婦女應謹守孕期體重增加指南。若遇上肥胖或糖尿病的準媽媽，醫生也能提高警覺，評估新生兒罹患心理疾病的風險，從而早期介入治療。