曾派駐中、港、臺　AIT新任處長酈英傑週六抵臺

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）美國在臺協會（American Institute in Taiwan）臺北辦事處新任處長酈英傑 (William Brent Christensen) 將於週六（11）抵達臺北，協會指出，酈英傑將在機場發表簡短致詞。

美國在臺協會於6月底宣布酈英傑將出任協會臺北辦事處第14任處長，也將是協會搬遷至內湖新址後的首位處長，他在稍早錄製的一段影片中表示，「接下來幾個月我們將迎接兩個重要的里程碑，第一是AIT將正式搬遷到內湖，第二是慶祝臺灣關係法40週年。」

酈英傑提及，「我在70年代第一次來到臺灣，我很高興我的外交生涯中，有機會兩度派到AIT服務。我第一個駐外單位就是AIT，20年後又有幸受命出任副處長。如今，我將再次回到AIT擔任處長，真是難得的緣分。」

根據美國在臺協會，酈英傑有逾29年的外交資歷，在多個與臺灣和中國相關的高階要職中累積了豐富的經驗。他曾擔任美國在臺協會臺北辦事處副處長，在此之前則任國務院台灣協調處處長，在制訂對臺政策上扮演關鍵角色。

酈英傑最後也在影片中表示，「作為AIT處長，我衷心期盼與大家一起合作，攜手推動美臺之間各項經濟、文化、民間友好關係和其他交流事務。」