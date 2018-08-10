授旗亞運代表團　蔡英文期勉讓世界看見臺灣

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）2018年雅加達巨港亞洲運動會即將在下週六（18）登場，總統蔡英文今日前往高雄國家運動訓練中心，為我國代表隊授旗，並期勉選手拿下好成績，讓世界看見臺灣。

蔡總統首先將我國國旗交給付中華奧林匹克委員會主席林鴻道，隨後又將國家隊的五環梅花會旗，交予代表團總領隊張朝國，並表示「我相信大家都做好最完整、最充分的準備，要各自踏上賽場，展現我們拚戰的精神，把苦練的實力發揮出來，挑戰自我，也讓世界看得到臺灣。」

蔡總統提及，不久前她才到國訓中心關心大家訓練跟生活的情況，希望給國手們更多支持，「國手們的需求，就是總統的要求」，在亞運之前，國手們的任務是專心備戰，體育署或國訓中心的工作，則是絞盡腦汁思考怎麼對國手更好一點。

蔡總統接著提及此次政府為亞運代表團所準備的後勤支援跟協助。首先，代表團將在8月15日採包機方式前往印尼，讓國手跟教練們在行程中可以更舒適、更方便。其次，由於此次亞運是在雅加達跟巨港兩個城市共同舉辦，因此政府多安排了公寓作為選手村之外的居住點，縮短代表隊比賽時的移動時間。

最後則是組成運動科學及運動醫學的專業團隊，來做選手和教練的後盾，蔡總統指出，這次代表團總人數為815人，扣除588位選手，其餘則是教練、教職員、運動科學、醫療團隊、營養師、廚師等等，要為國手們建構一個完整的後勤支援系統。

除了授旗，蔡總統也致贈新臺幣30萬元加菜金予代表團，由羽球世界球后戴資穎代表接受，蔡總統也提及，戴資穎上場時的自信跟專注足以感染整個國家，「不過看她的比賽不能轉臺，因為小戴實在太強，只要轉臺再回來，比賽可能就已經結束了。」

蔡總統也強調，「國家對國手們的照顧，永遠都不嫌多」，選手們全力以赴，體育署也要努力不懈，一起為臺灣體壇形成一個正面能量的循環。

最後，蔡總統預祝代表團比賽順利，拿下理想的好成績，「全國人民都在為你們加油，等你們回來，我們會在總統府歡迎大家凱旋歸國，大家加油。」

第18屆亞運將於8月18日至9月2日在印尼雅加達及巨港舉行，根據教育部，體育署日前公布的我國代表隊名單，588名選手及150名教練將參加36種正式競賽種類（總計40種項目）及兩種示範項目的運動競賽，參賽項目及人數皆為歷屆代表團之最。