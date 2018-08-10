一「馬」當先！首屆馬來西亞天空音樂節邀台灣樂團演出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）音樂也新南向！台灣獨立樂團及歌手因應政府新南向政策，受邀至於近日結束的首屆馬來西亞天空音樂節，其中台灣演出陣容包含魏如萱、草東沒有派對、金曲獎得主謝銘祐及HUSH樂團。



（照片來源：天空音樂節）

集音樂，人文，創意，生活美學於一體，以「蘊含美好人事物」為核心精神的天空音樂節，為馬來西亞首次戶外大型中文音樂節，主推原創作品並提倡獨立思考的能力，希望觀眾打開感官欣賞周遭發生的一切，並模糊藝術與生活的界線，讓人人都可以品味生活中無所不在的『美』。

天空音樂節已於金馬崙連高原（Cameron Highlands）的Blue Valley淡米爾小學舉行為期兩日的表演，根據台灣駐馬來西亞台北經濟文化辦事處資料顯示，共有超過3000人前往觀賞。

連續2天的天空音樂節，除了可於此地露營外，主辦單位更於戶外舉辦許多不同類型的活動，其中「東西部市集」聚集47個獨立手作品牌聚集、「露天理髮」由騎著帥氣重機的理髮師經營、暗黑甜美風格的TakoEvangelione展出「娃娃手作展」、現場另設有刺青體驗及盲人按摩，當然，少不了由馬來西亞當地店家準備的美食料理以及咖啡甜食等。

此次的表演團隊共18組，分別來自馬來西亞當地、日本、香港以及台灣，受邀前往表演的台灣樂團包含草東沒有派對、金曲獎得主謝銘祐、魏如萱及HUSH樂團。其中，音樂節的壓軸魏如萱更帶來10首經典歌曲與歌迷互動，包含你啊你啊、一萬個不回頭的方法、Don’t cry Don’t cry等表演。