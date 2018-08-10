姚人多提點姚文智：立刻把貓的動畫給我停掉!

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市長候選人姚文智今（10）日接受「台北之音」訪問時透露，蔡英文首席文膽、海基會秘書長姚人多昨(9)日來看他，並給他6點建議。其中一點是，「立刻把貓的動畫給我停掉！！！酸民再酸也是市民」。

姚文智今接受周玉蔻訪問，主動提到姚人多的建議。下節目後，姚文智也大方將紙條提供給媒體拍攝(如下)。

圖片來源:中央社

這張紙條上寫著：

文智： 1. 先反省自己，不要責怪別人。別人不挺你，最該反省的是自己。 2. 不可切割發言人。他年紀輕，把你當大哥，不管他說什麼，你都要扛。有功則搶，有過則推給下屬，這跟柯批（P）沒兩樣。 3. 不要去想黨紀，靠黨紀當選市長也不是一件光彩的事。你應該主動跟高(嘉瑜)議員釋出善意，市長候選人是老大，老大要有老大的樣子。 4. 不要想一下子變成第一名，要先變成第二名，再來想第一名。 5. 政策、政策、政策！！！ 6. 立刻把貓的動畫給我停掉！！！酸民再酸也是市民。 愛你喔 多

姚文智先前因為養貓事件引起貓奴反彈。但姚陣營卻加以反擊，還貼出Togi一、二、三世漫畫。Togi三世還嗆「欺負Yao爸鍵盤酸民就讓我來教訓他們吧」，姚陣營甚至也另開臉書專頁「Togi's Diary」。

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​圖片來源: 官方臉書

漫畫中的三位貓女兒雖然很可愛，但也有網友一頭霧水，留言問: ​Togi不是公貓嗎?

中央社引述姚文智今天說，台北市長選舉是背水一戰，「選輸了就退出政壇」；針對近日與同黨市議員高嘉瑜為退黨、辭立委隔空喊話，他說，會找時間與高嘉瑜碰面。

民進黨台北市長參選人姚文智（中）10日接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，姚文智辦公室發言人洪立齊（右）也短暫露面。中央社

姚文智辦公室發言人洪立齊日前在政論節目中點名，與台北市長柯文哲友好的台北市政府顧問周榆修和市議員高嘉瑜，應考慮要不要退黨；高嘉瑜則建議姚文智，可在登記參選台北市長時，考慮宣布辭掉立委。

Nownews報導，有 媒體今天向柯文哲提問說，姚人多鼓勵姚文智不要切割下屬，不然會跟柯P一樣，柯文哲回應說，「不會啦，我跟姚人多也不錯。」媒體追問，是否認為姚人多是在批評他？柯直說，「不會啦，不會啦。」

至於前北市府副祕書長李文英昨(9)日受訪時，用「心力交瘁」、「很痛苦」形容過去三年在北市府的狀態。對此，柯文哲表示，「這也還好，你去看那個一日市長幕僚就知道，在我旁邊工作的哪個不是心力交瘁。」

台北市長柯文哲（前中）8日到西湖老人日間照顧中心出席重陽節系列活動，現場與台北市吉祥物「熊讚」及長者做健康操。中央社