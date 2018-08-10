研究：長期生活在創傷壓力下的野生大象　平均壽命少5年　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）眾所周知，大象是陸地上最聰明的野生動物，卻因人類的自私被迫從事運送貨物的工作、或是因覬覦其象牙而獵殺牠們，威脅到該物種的存續。芬蘭圖爾庫大學研究團隊日前進行緬甸一處林廠逾5千隻大象平均壽命的研究，卻有了驚人的發現。

綜合外媒報導，芬蘭科學家日前針對緬甸一森林工業逾5千隻用於運送木材到人車無法到達的地方，卻遭囚禁多年的大象進行研究。50年來總共有5150隻動物在緬甸森林林地作業，其中有2072隻是在1951-2000年間從大自然捕抓。

芬蘭圖爾庫大學研究人員Mirkka Lahdenperä表示，大象是一種非常聰明且具有家庭觀念的動物，卻可能因為小象被迫與母象或和其家庭分離後，歷經捕抓與馴象等所造成的驚嚇經驗，導致牠們長期籠罩在創傷壓力下。

Mirkka Lahdenperä表示，從小就被豢養的大象，公象平均壽命是30歲、母象是45歲，從大自然捕抓移居至林廠作業的野生大象，公象的壽命是25年，母象則是40年。因此，長期籠罩在創傷壓力下的野生象群們壽命平均會縮短5年，新研究報告已於7日刊登在《自然通訊》（Nature Communications）。

據聯合國國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN） 在2016年〈大象現況評估報告〉(African Elephant Status Report 2016)中指出，野生非洲大象族群自2006年調查結果尚存50.8萬頭，至2015年僅剩41.5萬頭，族群數量大幅減損了約20%，以此族群下降趨勢，非洲象可能在20年後滅絕。其中因為象牙的價值，所帶來的盜獵，是造成大象野生族群生存的最大威脅。