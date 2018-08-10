「新北新住民文學獎」總獎金28萬5千元　徵件截止延長至9月20日

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）新北市政府鼓勵新住民藉由文學及攝影等創作形式記錄個人獨特的「新北經驗」，特舉辦「新北市新住民文學獎」徵文活動，共分三大類「散文(中文)組」，「散文(非中文)組」及「影像短文組」，為鼓勵更多有興趣的新住民參加，報名截止日期延長至9月20日，總獎金上看28萬5千元。

為配合政府新南向政策並增進多元文化交流、互相學習及融合，曾經或正在新北市工作、求學、生活的新住民及新二代，皆可投稿至「新北市新住民文學獎」，透過文學及攝影等創作形式，記錄並與大家分享自己在新北市生活的點點滴滴。

「新北市新住民文學獎」原本於7月31日徵件結束，然而，目前主辦單位延長時間至9月20日，廣邀有興趣的新住民參加，其總獎金高達28萬5千元。

徵件類別共分為「散文(中文)組」，「散文(非中文)組」及「影像短文組」，除以中文書寫以外，可以使用日文、印尼文、柬埔寨文、英文、泰文、菲律賓文、越南文及韓文投稿；另外，對影像短文組躍躍欲試的新住民，作品可以數位或實體照片投稿，並撰寫100至200字的短文搭配，其短文的語言種類沒有限制。

精彩的重點來了，28萬5千元的總獎金好誘人啊！最終將從三大類別中，分別評選出首獎1名、優等2名、佳作3名。首獎將獲獎金台幣4萬元、優等獎金為台幣2萬元、佳作作品將獲頒台幣5千元。

另外，除了「新北市新住民文學獎」，新北市政府規劃系列暑期活動邀請新住民、新二代及國人一同參加，各式各樣的節目於十三行博物館、新北市藝文中心、黃金博物館等地熱鬧登場。