三星發表Galaxy Note 9 　智慧手機硬體再玩不出新花樣？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）三星電子發表了新款Galaxy Note 9智慧手機，運作效能較快，電池續航力較強，但除此之外，卻缺乏令人驚豔的新亮點，價格更高達1,250美金！外媒指，手機硬體發展，是否已臻極限？

新手機特色包括：自動修圖功能；藍牙手寫筆，可遠端遙控Note 9，並能更精準地書寫及繪圖；升級相機鏡頭，比S9更清晰；可連結電腦顯示器，將智慧手機變身電腦；推出多種顏色，包括藍、紫、黑、銅色等。

電池續航力方面，Note 9比Note 8多21%的電量，正常使用可用超過一天。自2016年Note 7爆炸事件頻傳以來，三星在電力改善方面就趨於保守，除了加強高溫壓力測試，更將手機送往美國安全認證機構UL進行獨立安全測試，盼能挽回消費者信心。

然而，《美聯社》指，新手機並無令人眼睛一亮的新功能，這凸顯了智慧手機產業發展似已到了頭，如今消費者得等數年才能看到較為有看頭的發明，而非過往的年年都有驚喜。

Creative Strategies分析師Carolina Milanesi表示，「手機硬體已不再有重大突破，各項功能雖一年比一年好，卻再無革命性亮點。」

Note 9將於8月24日開賣，128G售價1,000美金，512G則高達1,250美金（約新台幣38,644元）。

Galaxy Note 9 強化拍攝功能（美聯社）