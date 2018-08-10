中市好貼「新」！推出即時翻譯、行動服務列車

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）為保障新住民在台生活權益，台中市政府於今（2018）年將翻譯程式搭配行動裝置提供即時翻譯服務，並透過「新住民行動服務列車」到府服務。

台中市政府民政局為了幫助新住民適應在台生活，自去（2017）年11月起，首創全國透過電腦通報跨機關合作模式，協助新住民即時同步資料異動，並擴大服務，於今（2018）年增設歸化國籍等相關身分轉換通報項目。

民政局表示，凡涉及新住民資料異動者，經申請人同意，由戶政事務所主動將異動資料通報給移民署服務站，再由服務站接續通知新住民應辦理事項，避免新住民因對我國語言及法令的不熟悉，影響其日後辦理居留及歸化等權益。

民政局接著表示，外國人歸化取得國籍後，應儘快到移民署服務站辦理台灣地區定居證。如果一年內未出境，且依規完備歸化程序經核准定居後，就可以到戶政事務所申請核發身分證，正式成為台灣人，但部分新住民因不知道身分轉換，導致申辦流程拉長。

已於台灣居住多年，印尼籍的新住民小芬表示，市府的通報機制真的很貼心，除e化通報服務外，西屯戶所應用google翻譯程式搭配行動裝置，提供即時翻譯服務。並透過「新住民行動服務列車」，經評估確有需要協助情形時，由戶政事務所到府服務。