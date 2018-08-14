不畏印度男尊女卑！她為女性發聲 推進性別平等

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）「遭人性侵的話，妳要自殺來維護家庭名譽」，這是南印度流行電影的核心主題。在傳統觀念下，女性終其一生必須服從家裡的男性，因為他們認為身為女性是上輩子罪孽的懲罰，而她們最大的職責就是扮演好妻子的角色。

根據時代雜誌(TIME)報導，出生於南印度且致力於女權運動的Preethi Herman小時候對此提出了不少質疑，她認為女性有權利穿自己喜歡的衣服、接受教育、不必事事都尋求父親或丈夫的許可，不過很快地大家就對她投以異樣的眼光，甚至說她會給家人帶來羞辱。

但外人消極的態度並沒有使她喪氣，她決定要實現自己所有的夢想，即便是賠上自己的家庭、國家或是生命。因此她打破常規選擇在南印度的班加羅爾市學習人際溝通、獨自旅行，並且在一切事情上自給自足。

Preethi Herman在2012年時加入Change.org，並且建立印度平台，將其不到20萬的成員增加到1000萬。今天，她成為了此基金會的全球執行總監，她領導了一支充滿熱情的團隊，旨在確保世界各地的公民在國家議題上皆有發聲的機會。亞洲和拉丁美洲的團隊幫助媒體關注當地社會上的重要議題，並且與政客合作讓他們可以了解公民運動的力量以其重要性，印度則是創建「She Creates Change計畫」支持所有以自身經歷展開政治運動的女性。

She Creates Changes 是為期一年旨在支持、訓練、建造印度女性運動家的計畫，而該計畫從針對女性自我省察、說故事技巧，以及如何建立政治運動的學習實驗室(Learning Lab)開始。

學習實驗室是幫助女性省察議題對自身的重要性，以及如何長期地支持自己為議題發聲，他們也認為一個好的說故事技巧可以在找到內在力量、釋放力量、連結他人上產生正面影響，除此之外參加者也可以在活動中學習到建立政治運動的實質技巧。

然而，所有的變革仍需要大家的投入才能使它蓬勃發展，不管是透過個人的發聲，或是開班授課讓女性相信自己也有能力改變社會…等等。因此一生致力於─「啟發、服務、帶領」的Preethi Herman認為，我們應該支持那些為了改變社會而挺身而出的人，使他們不再單槍匹馬的作戰，共同迎向美好的未來！