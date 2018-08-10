【破天荒】公平會與美商高通　就聯合壟斷裁罰達成和解

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）公平會今(10)日召開重大訊息記者會，宣布與美國晶片大廠高通，於智慧財產法院合議庭（下稱智財法院）試行和解下，就去(2017)年處分有關專利權行使爭議案，達成訴訟和解。這也是公平會首次與被處分廠商訴訟和解。

綜合媒體報導，公平會與手機晶片廠高通宣布，在智財法院合議進行訴訟和解。原先對高通祭出 234 億元天價罰鍰進行適度調整，調降成27.3億元。高通並承諾將在台灣進行5年投資，投資在包含5G、新創公司及大學合作等相關領域；這也是公平會史上首次基於公共利益，與廠商進行訴訟和解。

公平會今(10)在新聞稿中指出：

公平會於107年8月8日第1396次委員會議決議通過，並於107年8月9日在智財法院與美商高通公司達成公平會史上首次基於公共利益之訴訟上和解，原處分以和解內容代替之。 公平會希望本案能有效地形塑行動通訊產業良好之競爭環境，並對台灣半導體、行動通訊及5G技術發展等各方面帶來正面影響。

公平會指出，與高通和解於法有據，和解內容是基於公共利益、產業發展與國家利益等各層面，經過判斷後進行訴訟和解。

達成和解後，高通（Qualcomm）承諾不爭執已繳納的新台幣27億3000萬元罰鍰，公平會也接受高通的行為改正承諾，與5年的產業投資合作方案。

高通近年被指支付蘋果費用，使蘋果（apple）公司獨家採購其LTE晶片，壟斷行為遭歐盟、中國及南韓重罰。



公平交易委員會自104年起展開對高通的調查，106年10月以聯合壟斷為由，重罰高通新台幣234億元，創下公平會於81年運作以來，對單一公司最高罰鍰紀錄。公平會並要求高通與晶片競爭同業及手機製造商，增修或新訂專利技術授權相關契約。



裁罰案出爐後，高通於去年向智慧財產法院聲請停止執行，並提出行政訴訟，並停止與工研院5G合作，雙方合作案停擺近一年，至今尚未恢復。