駐馬台北經濟文化大使洪慧珠：馬台經貿協會落實新南向政策

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）近日舉行的馬台經貿協會第3屆理事會就職典禮邀請到駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使洪慧珠出席，洪慧珠致詞時特別強調台灣新南向政策的重要性，她指相關活動的舉辦受到廣大迴響及好評。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使洪慧珠於近日出席馬台經貿協會第3屆理事會就職典禮，洪慧珠獲聘為馬台經貿協會名譽顧問。就職典禮由會長拿督斯里陳榮立率領副會長拿督黃耀佳暨全體理事宣誓就職，在旁見證的為洪慧珠、顧問拿督丁重誠、顧問姚迪剛及顧問拿督陳榮洲。

於就職典禮上，馬台經貿協會會長拿督斯里陳榮立致詞時表示，馬台經貿協會期盼能持續推進馬台雙邊經貿及文化交流。

洪慧珠致詞時表示，目前台灣正積極推動「新南向政策」，要在經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結等4大面向，建構與馬來西亞等18個新南向國家的新型夥伴關係。

洪慧珠說明，馬台經貿協會於去（2017）年9月4日與5日在沙巴亞庇及山打根，舉辦二場次的「台灣新南向－國際觀光醫療宣導說明會」，獲得熱烈迴響，協助具體落實了「新南向政策」。

洪慧珠進一步指出，該會今（2018）年首次舉辦台灣青年馬來西亞觀摩團，共有來自台灣各大學的學生共20人參加，團員的膳宿及交通等費用由該會落地接待。此次活動不僅提升台灣青年學子的世界觀，對增進台馬雙邊關係亦有極大貢獻，更是新南向政策中的人才交流的具體落實，令人稱許。