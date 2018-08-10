特殊人文歷史與自然生態　林業試驗所開放日治時期「滿茶古道」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）繼林業試驗所開放港口白榕園，今(10)日宣布開放日治時期由滿州國語傳習所開辦的「滿山古道」，亦就是當年港口地區學童上下學的必經古道，還是往來滿州及茶山地區的交通要道，泛稱為「同學路」或「上學路」。

林業試驗所所長張彬表示，林業試驗所不僅致力於林業科學研究及自然生態保護，同時也重視人文歷史的維護。期望未來藉由公視新戲《傀儡花》之播出，更能提高其知名度，帶動來訪人潮，進而提升生態保育觀念及環境教育風氣，達到相輔相成的效果。

▲現代學童體驗祖輩以前的艱辛求學之路。(照片由林業試驗所提供)

林業試驗所恆春研究中心主任林照松表示，目前規劃開放的滿茶古道，自林業試驗所里德苗圃至茶山，綿延於山野森林中全長逾3公里，沿途有先民居住遺跡及豐富的動、植物資源，且充滿當地人求學、嫁娶、探親、甚至捕獵討生活等過往的歷史記憶，導覽行程至少2個小時。

林業試驗所補充，未來該所會偕同墾丁國家公園管理處及導覽執行單位滿州鄉生態旅遊觀光促進會，共同研擬古道里德端或茶山端之短程體驗行程，盡量滿足喜愛生態體驗的民眾之需求。

2017年林業試驗所恆春研究中心開放管制，與墾丁國家公園管理處共同合作，展開解說人員培訓、導覽試辦及開放申請。至今，載滿老一輩人兒時回憶，飽含人文及生態意涵的「滿茶古道」深受關注，不僅是「上學路」，也是深度旅遊新興熱點古道。知名《一把青》戲劇導演曹瑞原喜愛上散發出自然古樸，充滿原始美感的「滿茶古道」，其執導的公視旗艦歷史大戲《傀儡花》，正緊鑼密鼓勘景中。

▲林業試驗所里德苗圃福木隧道。(照片由林業試驗所提供)