軍備競賽新戰場　美國將成立太空司令部

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）為因應俄國與中國之太空威脅，白宮9日宣布，美國計劃成立太空司令部，成為除了陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊、海岸防衛隊之外的第六軍種，預計2020年前組建成軍。

《美聯社》報導，美國總統川普數月以來不斷強調要確保美國在太空的主導地位，副總統彭斯（Mike Pence）在五角大廈演說時終於做出此一宣布。他指出，俄中兩國多年來不斷強化電子作戰能力，阻擾美國的導航與通訊衛星，「敵方已將太空變為下一個戰場，美國豈可畏戰。」

然而，此一計畫仍面臨多項障礙，並需國會通過方能開展。據報導，太空軍恐得挹注數十億美元、費時5至10年方能組建完成。美政府將與國會共商細節，明年提出預算計畫。

美國對衛星仰賴日深，提供了通訊、導航、情蒐等服務，對軍事經濟皆至關重要。然而，美國情報單位今年稍早提出警示，俄中兩國正積極研發「破壞性與非破壞性」的反衛星武器。此外，美方也憂心，未來網路攻擊恐針對衛星科技，使地面部隊在作戰時喪失電子通訊及導航能力。

五角大廈表示，美國太空軍成軍的第一階段，將組太空司令部（Space Command），主掌作戰行動；太空發展局（Space Development Agency），更快速發展新科技；太空作戰部隊（Space Operations Force），籌組相關人員與設備。第二階段則會將所有單位統籌管理，成為美國第六軍種。