(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本大報《產經新聞》，昨（9）日發佈中國裔日本評論家石平的時評，指出美國貿易戰的目的，是徹底擊垮中國。來看看他怎麽說。

石平介紹，美國對中國發動貿易戰的原因，在於美國對中國的貿易逆差。不過，石平指出，這同時也意味著中國對美國的貿易順差，而這個在政治、經濟、外交上，都有重大的意涵。

文章指出，中國享受貿易順差，代表該國可享有充足外匯存底，並大量進口糧食、能源、以及高附加價值產品，但這同時讓中國貿易依存度提高。石平特別點出，中國爲了維持國内製造業，必須從國外進口大量積體電路等高技術產品，而糧食和能源，也要靠外匯，才能從國外進口。

石平警告，美國是中國最大的貿易順差國，因此只要美國發動貿易戰，中國的外匯存底，就會應聲減少，除了直接打擊中國國内，依賴進口品的產業之外，還會波及到糧食及能源進口，造成社會和政治不穩。

另外，石平寫道，習近平的一帶一路和南海戰略，都仰賴撒錢外交，因此只要其背後的龐大外匯存底出現大規模減少，中國的國際戰略，可能會全部垮台。

綜合以上論述，石平認爲，美中貿易戰對中國的打擊相當深刻而全面，早已超出貿易部門，是真正的「全面戰爭」，而這可能是川普真正的目的。石平表示，川普希望用貿易戰爭，擠垮中國。

日媒時評：川普將用貿易戰摧毀中國