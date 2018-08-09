中爆發非洲豬瘟疫情　未依兩岸協議向臺通報

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國爆發亞洲首例非洲豬瘟疫情，大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今（9）日表示，非洲豬瘟致死率與傳染性極高，政府已透過國際組織獲得資訊，但曾與臺灣簽署兩岸協議的中國至今仍未向我國通報。

非洲豬瘟為豬隻的急性、惡性傳染病，除了高傳染、高致病，死亡率還可能達百分之百，目前尚未有疫苗及藥物治療方式，我國農業委員會對此高度重視，已啟動強化邊境管理機制，避免中國疫情對臺灣養豬業產生衝擊。

根據《聯合報》，邱垂正今日在例行記者會上表示，非洲豬瘟是世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health，OIE）列為必須通報的疾病，中國已將疫情依照國際規定通報，農委會則從世界動物衛生組織獲得資訊，啟動相關防疫措施。

然而，邱垂正也指出，依照臺灣與中國簽署的《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，任何一方應及時通報農產品重大疫情及安全衛生訊息，過去兩岸曾依協議通報禽流感疫情，但此次非洲豬瘟疫情，臺灣是透過國際組織獲知相關資訊，「目前為止，陸方仍尚未向我方通報」。

陸委會呼籲國人前往中國時不要進入疫區的動物飼養農場，以免產生疫病帶入臺灣的風險，不過也強調，政府歡迎中國遊客來臺的立場不變，防疫問題則尊重農委會的專業判斷。