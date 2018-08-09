蔣渭水文化桌遊獎：歷史記憶桌上傳承 徵件記者會

蔣渭水文化基金會與多家知名桌遊出版社共同主辦「蔣渭水文化桌遊獎」。將於 8/6 早上十一點舉行正式徵件記者會。首獎將獲得出版機會與十萬元獎金。

蔣渭水文化基金會為什麼要辦「文化桌遊獎」？

秉持蔣渭水先生「文化啟蒙與提升」之志業，關注台灣的人、文、史地，傳承台灣獨特的歷史記憶，提升台灣文化涵養與藝術趣味，紀念發揚渭水先生同時代先賢之精神，是蔣渭水文化基金會成立至今一直不變的理念。

對台灣來說，桌遊這項新式娛樂在近幾年帶來一股新潮流，是一種極富正向教育意義的文化形態。桌遊蘊含的豐富內容超越了世代，更超越了語言。以如此多元正向的方式來了解台灣的史地文化，是蔣渭水文化基金會舉辦此次徵獎活動的初衷，期許激發更多人關注與珍視，並透過桌遊此一新興的文化產業連結台灣固有的優美人文。

徵件目標為「以台灣人文史地為主題的桌遊設計」，敘事不限時空，僅專注於規則的適切及遊戲性。期望透過桌遊徵獎吸引不同世代的群眾參與；也讓桌遊創作者有發揮創意的空間，運用桌遊為載體來傳達台灣文化內涵。

主辦單位除了蔣渭水文化基金會，也包括以「台北大空襲」締造台灣桌遊集資紀錄的迷走工作坊、以「翻轉大稻埕」開創台灣史地類桌遊市場的艸艸設計、嚴選歐美暨全球桌遊精品的｢桌遊列國｣。並邀請曾知名設計師葉忠宜操刀主視覺意象，並邀請曾多次製作GQ Taiwan 雜誌《年度風格男人獎》獎杯的 22 studio 設計獎杯。希望用設計來提升活動價值。

相較其它類似性質桌遊徵件活動，「蔣渭水文化桌遊獎」更加重視文化價值的傳達。評審名單內除了國內外知名的桌遊設計Jesse Li、資深桌遊編輯龔義詔，尚有任職國立台灣博物館規劃師的凌宗魁，人氣作家「馬雅人」蔡佾霖及評論人溫朗東。他們將用不同角度評選出最能體現台灣價值的作品。

「蔣渭水文化桌遊獎」徵件時間為 8/6 至 10/28，期許為台灣桌遊注入新的活力與價值；也期待這個獎項，可以恆久傳承台灣文化。