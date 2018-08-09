三手菸之毒威力大 戒菸6個月屋內尼古丁值高的嚇人

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）平均每20分鐘就有1人死於菸害，根據國健署資料顯示，國人十大死因中，有7項 (癌症、心臟疾病、腦血管疾病、肺炎、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病及糖尿病等)與吸菸有關，吸菸嚴重傷害自身的健康外，二手菸、三手菸對家人的危害更是不容小覷，研究證實，吸菸者即使不在孩子面前抽，但殘留在衣服、車子、房子內的三手菸一樣會致癌。

北市政府衛生局黃世傑局長表示，許多國內、外研究已證實吸菸是導致癌症與慢性阻塞性肺病(COPD)等疾病之危險因子，所有癌症的死亡有30%與吸菸行為有關。菸品中的有害化學物質，會透過血液循環進入全身，造成全身性的傷害，破壞免疫系統，影響身體修復功能，即使不直接造成死亡，對於吸菸者的生活品質也會有影響，但只要戒菸就可以降低危害健康風險。

一般人常誤以為只有當吸菸者正在吸菸時，旁人所吸入的菸才會對身體造成傷害，但這其實是錯誤的，與吸菸者同住的家人，除了要承受二手菸的危害外，還得面對「三手菸」的威脅。

二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質，台灣每年約有2萬4,000名死於吸菸，而有3,000名死於二手菸害，每年因二手菸罹病約達15萬至23萬人，平均約2至3分鐘就有1名不吸菸者因他人吸菸而罹患疾病。

而「三手菸」(third-hand smoke)，是指菸熄滅後在環境中殘留的污染物，研究發現，即使於停止吸菸6個月後，屋內所測得尼古丁值仍高於非吸菸者屋內；即使吸菸者已搬家2個月，且清掃過房子，再入住的非吸菸者，其手指上或尿液中的尼古丁含量，仍高於無吸菸者住過的房子。

由此可知，吸菸後殘留於室內的污染物質，難藉由清潔完全去除，仍可能會危害居住者的健康。

北市目前有近280家的合約醫療院所提供戒菸門診服務，戒菸用藥比照一般健保用藥，每次就診僅需給付最多200元之部分負擔費用，即可領用1至4週戒菸藥物，是全國提供戒菸門診服務密度最高的縣市之一，但仍有許多吸菸民眾未能使用戒菸門診資源，提醒大家重視自身健康，善用戒菸門診資源，及早成功戒菸。