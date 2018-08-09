民族大融合　花東原住民族齊聚桃園義美觀光工廠

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園南崁採訪報導）由於氣候變遷造成全球各地高溫少雨，使得傳統農業逐步朝著低耗水、極少農藥的作物耕種。義美食品繼2017年深入屏東三地門及瑪家地區與台灣原住民部落農友契作，今(2018)年父親節決定將契作版圖往台灣的後山-花蓮、台東延伸，並邀請當地的原住民農友北上桃園用餐、見證契作簽約儀式。

▲阿美族、排灣族與賽德克族合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美食品8日在桃園南崁觀光工廠舉辦「義美與花蓮•台東原住民族部落友善契作台灣紅藜、小米與樹豆」簽約記者會。現場有來自花蓮阿美族部落與台東排灣族部落的原住民農友，每位遠道而來的貴賓皆著傳統服裝與義美的原住民員工相見歡。

台東縣金峰鄉小米產銷班第3班班長黃志明先生表示，排灣族的服裝分二種，一種是貴族、一種是平民。貴族的部分又分頭目與貴族家庭，平民則都一樣。

▲排灣族服裝。(照片由台灣英文新聞拍攝)

黃志明還說，至於要如何從排灣族的服飾中辨別出此人是現任頭目呢？就看他的頭飾是否有插雄鷹的羽毛。貴族的部分則是看衣服上有無人頭像、甕和太陽，所以頭目和貴族的服飾是不能夠亂穿的。

▲排灣族男性服裝前後樣式。(照片由台灣英文新聞拍攝)

黃志明接著說，這些傳統服飾只能在小米年慶，也就是非常盛大的慶典時才能穿，所以他們排灣族是以小米為時序，也是主要的象徵。所有族人的生活與活動都與小米耕期息息相關。

▲排灣族男性服裝前後樣式。(照片由台灣英文新聞拍攝)

黃志明表示，排灣族的豐年祭是在小米收獲之後，通常是在7-8月，也就是夏天進行。

▲阿美族男性服裝。(照片由台灣英文新聞拍攝)

花蓮光復鄉大馬村村長王梓安先生表示，阿美族的服飾有南北之分，以馬太鞍服飾為例，男孩子要帶情人帶、五片流蘇裙(O fohkad i ilisinan no Fata'an a niyaro' )、頭帶三根羽毛，象徵各部落在任何情況下，都可鼎力相助。

▲義美食品總經理高志明(左)、花蓮縣新城鄉北埔部落頭目王正德先生(右)。(照片由台灣英文新聞拍攝)

王梓安還說，馬太鞍部落分為青年、壯年與耆老三組年齡階層，共計16個年齡階。而最小的年齡階層，也就是20歲以前的青少年，是不能帶有三根羽毛的頭飾。

▲台灣小米。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美食品為盡微薄之力發揮企業社會責任，支持農民以友善土地的農法種植耗水量低、農藥使用量低的農作物，於是透過契作方式穩定農戶收入，這次邀請花東二地的原住民族至桃園南崁觀光工廠見證「紅藜、樹豆、小米」，亦即原住民三寶的簽約儀式。令人好奇的是，這夏季秋收的三寶，原住民族是如何料理的呢？

▲台灣紅藜。(照片由台灣英文新聞拍攝)

花蓮縣新城鄉北埔部落頭目王正德先生表示，小米收成後會用杵臼去除小米殼，通常料理方式是用在稀飯、或跟糯米和在一起，也就是“hahak”(意指米煮成飯)，最後一種是捶打製成類似麻糬的料理。

▲台灣樹豆。(照片由台灣英文新聞拍攝)

樹豆則是跟排骨、牛肉、羊肉等肉湯一起煮，過年時，族人就會把煮熟的樹豆碾碎後，加糖變成草仔粿的餡料。至於紅藜則和“hahak”混在一起煮。

北埔部落頭目王正德進一步表示，小米、樹豆與紅藜都是原住民族最好的農作物，無論是在收割、插秧、蓋房子等重要時刻，都會將這三種農作物拿來「犒賞」，因此不一定要在慶典時才會用。

▲義美食品總經理高志明(右四)與花蓮、台東原住民族農友合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美食品於父親節舉行的「義美與花蓮．台東原住民族部落友善契作台灣紅藜、小米與樹豆」簽約記者會，現場邀請到原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、立法委員蕭美琴、劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心許傳盛、農委會副主委­­­­­­陳吉仲、農委會農糧署分署長陳啟榮以及自來花蓮、台東的契作原住民農民及逾50位來賓共同到場見證。

▲排灣族貴族服裝。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲排灣族年長者的服裝與斜揹袋。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲排灣族飾品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲蘭嶼原住民的船與船槳。(照片由台灣英文新聞拍攝)