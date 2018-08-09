107學年度校長會議「校長共學論國教、新北百鍊新課綱」

新北市107學年度第1學期國小校長會議於今（9） 日連續2天於三重區碧華國小舉行，市長朱立倫到場期勉， 感謝校長們在第一線為教育所做的無私奉獻， 得以讓新北教育不斷精進傳承、持續向前。

本次校長會議模式以為發想，設計出武俠小說之情景， 除了依校數規模分成2大門派， 更透過4種絕妙武功秘笈來讓校長進行闖關，共論12年國教， 可看出新北市推展12年國教的用心及努力， 更展現出新北教育的活潑與創新。

市長朱立倫表示，新北市推動在地就學政策3項精進作為， 以檢討現行學區劃分並適時調整、 落實學生居住事實審查及分析評估新設校需求等， 有效提供學子更多就近入學機會，減緩通勤壓力； 除本市新林國小預計今年8月底正式招生， 另考量林口區及淡水區新市鎮人口發展急速成長， 也在今年開始籌設佳林、淡海2間小學， 讓孩子們能在ㄧ個安全舒適的環境學習成長。

新北市為全國唯一技職教育延伸至國小之縣市， 107年底前共完成15所職探中心之建置， 未來除了持續深耕技職教育， 提供中小學生職業試探與興趣探索機會， 另為服膺十二年國教新課綱，強調跨領域及跨科目的統整型、 探究型或實作型學習，除轉化英語文及資訊教育課程， 將英語課程綱要及資訊科技教學綱要以跨領域及跨科目結合相關議題 ，向下紮根英語及資訊能力，提升學生基本學力。

教育局長林奕華提到，期盼透過這次的會議， 將發言權交給與會的校長們，沒有主講人和制式的議程， 透過校長彼此之間的互動與激盪，自由的討論與發言， 讓我們清楚瞭解12年國教的理念，也更貼近學校現場的需求， 藉由「自發、互動、共好」的模式傳達理念，攜手描繪「我們」 新北教育的藍圖，展現新北教育的影響力。