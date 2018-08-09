證交所主辦「2018年全國教師證券知識研習營」活動圓滿成功

臺灣證券交易所於8月8日（星期三）下午舉辦「2018年全國教師證券知識研習營」結業典禮，敬邀金管會證期局王詠心局長蒞臨致詞與頒獎，結業成績優秀學員代表36位到場受獎，現場並同步展示各場次活動花絮，為本年度教師證券研習營畫下完美句點。本活動獲得各級學校教師的重視和熱烈迴響，近1,900位教師報名參加研習，活動十分踴躍。

金管會證期局王詠心局長於結業典禮致詞時，首先讚許證交所連續12年投入資源主動支持金融知識普及計畫，用心規劃教師證券研習營活動。接著引用「那些年我們一起追的女孩」電影，對照「那些年我們一起追的股市」表示，隨著股市成長與相關制度、商品的多元化，利用權證、ETF、定期定額投資或零股交易，所有的女孩(股票)大家都追(買)得到，只是「投資」與「愛情」不同之處在於要先研究、瞭解清楚之後再買，才不會徒勞無功。最後更鼓勵所有完成研習的教師擔任種子部隊，期望透過教師的影響力，將習得之投資理財實務與學術理論相結合，在適當時機傳達莘莘學子，落實金融知識普及與向下扎根原意。

證交所簡立忠總經理致詞時表示，本年度教師研習營考量北部地區學校較多，台北場有許多教師向隅，故今年度首次於新竹地區辦理基礎班及進階班，俾讓更多教師能參與這項有意義的活動。為推行深化知識普及和資源有效分配，進一步讓離島地區教師也能感受到證交所提供之教育宣導服務，今年以花蓮、金門、澎湖等東部和離島地區重點宣導，呼應主管機關指示，「從城市到鄉村」的金融知識推廣，獲熱烈反應，紛紛探詢下次辦理時間，並表達期望能在當地辦理進階班的課程，充分展現其強烈求知慾望和投資意願。綜觀來看，今年各場次的參與人數較去年同期成長許多，台北場的參與人數更是刷新紀錄，而首辦的新竹場，基礎班和進階班有逾200位教師參與，更樹立宣導績效之新標竿。

證基會李啓賢董事長則感謝全國教師熱烈參與本研習活動，並恭喜139位經由評量脫穎而出獲獎的認真教師，感佩大家利用暑假期間積極參與研習證券市場知識。李董事長表示，投資理財欲獲利，必須事先詳加瞭解公司、產業及大環境等基本面，正確解讀相關資訊，本研習活動提供了豐富的基礎及進階知識，課後問卷統計顯示，參加者對活動整體規劃滿意度高達98%，現今金融工具日新月異，歡迎教師們未來能持續參與研習新知。

本年度「全國教師證券知識研習營」辦理期間為6月23日至7月26日，於澎湖、金門、花蓮、台北、新竹、台中及高雄等地區共辦理11場次，包括7場基礎課程與4場進階課程，參加對象為全國各縣市國民小學、中學、高級中學及大專院校教師暨相關行政人員。研習主題包括證券市場制度及投資觀念、投資理財工具、財經資訊導讀、財務報表解析、金融詐騙手法介紹與證券相關金融商品投資實務等。

本教師營結業典禮活動，並於證交所官網項下的WebPro 3.0影音傳播網立即實況播出，以便各級學校老師能一起共襄盛舉。