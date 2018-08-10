 〈時評〉中國在與全世界為敵

翻開歷史，世人會發現，以武力征服、擴張領土、試圖統領全世界的，無異是與全世界為敵，可稱霸於一時，卻不可能號令主宰全球於千秋萬世。古羅馬帝國、蒙古帝國如此，二戰希特勒德國、大日本帝國亦復如此！

只是，軍事野心家似乎沒從歷史學得教訓。所以，廿一世紀的今天，又有一個國家正在作以武力征服、擴張領土、試圖稱霸統領全世界的春秋大夢──這個國家名叫：中國。

體育無國界。比賽場上，不管選手膚色是黑、白、黃，來自十幾億人的大國或幾十萬人口的撮爾小國、富裕國家或貧困地區、民主國度或共產國家，大家一視同仁、站在同一個出發點，比著技巧、力氣、速度以及更重要的運動家精神。這種體育歸體育的傳統，於今正遭中國一股以政治黑手操控體育的歪風襲擊著！

去年，台北主辦的世大運，中國選擇缺席團體賽；今年7月24日，中國在東亞青年運動會理事會中，運作撤下台中的東亞青奧主辦權。正在把體育染上政治色彩的中國，無異在與全世界體壇為敵。

最單純、最沒有利害關係的體育賽事，中國都可以政治化了，事關邊境爭議，中國當然是更政治化了！在南海明目張膽填海造島的中國，當初説得好聽「不會軍事化」，「只用於觀光、漁業、氣象、救難」等和平用途；現在，永暑礁的空拍畫面顯示，飛機跑道、雷達、軍事設備、醫院、駐軍一應俱全！對週遭的菲律賓、越南而言，在南海大興土木的中國是和平天使，還是麻煩製造者？假和平之名行軍事擴張之實的中國，顯然在與全世界為敵，難怪美國軍艦要三番兩次「自由航行」南海海域以示南海為國際水域的立場！連遠在天邊的英國、法國、澳洲也紛紛表態有意於適當時機派遣軍艦遂行南海「航行自由」演習。

中國海警船長期在釣魚台海域進行騷擾，還在釣魚台領空施放無人機，讓日本海上保安廳巡邏船與自衛隊疲於奔命。按照中國的邏輯，以前「曾經短暫擁有」或「曾經擁有」卻已「永遠割讓它國」的土地、甚至旅遊書上記載曾經「到此一遊」的地方，都算是「中國固有領土」，那，美國非英國的「固有領土」莫屬了？還有，今天的土耳其、阿富汗、印度、高麗、敘利亞、匈牙利、越南等等，當年都曾經臣服蒙古大軍的鐵蹄之下，中國那一天心血來潮，也可以向全世界宣告它們都是「中國固有領土」、「神聖領土不可分割的一部分」？這種世界級的大笑話，中國都說得煞有介事，是想擴張霸權想瘋了，還是唯恐天下不亂？

100多年前，飽受列強不平等條約、租界蹂躪的中國，於21世紀崛起後，不是己所不欲勿施於人，而是毫不遲疑由被害者馬上轉身變為加害者。在「一帶一路」的糖衣包裹下，中國透過國營企業招商局港口控股公司買下斯里蘭卡的可倫坡港80％股份，並以11億美元的價格租借斯里蘭卡南部的漢班托塔深水港（Hambantota）與周邊約60平方公里之土地99年；中國在非洲國家擁有唯一海外軍事基地的吉布地，對中國負債額已佔其國內生產毛額（GDP）91%；中國和巴基斯坦合作建設瓜達爾（Gwadar）港，當地漁民得遷村、中國企業獲得減稅不說，工程材料也是從中國採購的，日後港口營收91%先進中國口袋，剩下才歸巴基斯坦。在掠奪資源被視為一種嚴重罪行的21世紀，中國敢赤裸裸藉「一帶一路」大玩「準殖民」遊戲，難怪法國總統馬克宏要公開警告，「一帶一路」倡議不可以是一種新的霸權，把別的國家變成附庸。

中國的野心，美、日、法、英、澳等國自是了然於胸，望著「一帶一路」餌鉤想一口吞下的國家，下最後決策之前，能不再思三思嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）