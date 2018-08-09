台中奪遊客最愛的台灣城市第2名    魅力深獲肯定

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）根據訂房平台Agoda公布今年1至5月訂房數據，分析「2018十大國內外旅客最愛到訪的台灣城市」，前10大城市依序是台北、台中、高雄、台南、花蓮、宜蘭、南投、墾丁、台東及嘉義。台中攜雙港優勢，促成越捷航空、台灣虎航、泰國越捷航空等廉價航空進駐，吸引許多新南向國家造訪台中。

調查研究機構歐睿信息諮詢公司（Euromonitor International）公布資料，台中是「全球百大旅遊目的地城市」之一，國外網站也將高美濕地譽為「一生至少必遊一次絕景」，國際知名旅遊指南「孤獨星球(Lonely Planet)」也將彩虹眷村列為「世界秘密奇跡」之一。

台中市觀光旅遊局指出，這次訂房平台Agoda依據訂房數據分析出2018十大國內外旅客最愛到訪的台灣城市，台中榮獲第2，僅次於台北，證明台中觀光魅力愈來愈獲遊客肯定。

台中市政府自2015年透過海空雙向與國際接軌，攜雙港優勢，整合中台灣龐大觀光旅遊資源，以3-5小時航程距離為目標，拓展國際航線航班。

中台灣多為製造業，配合政府新南向政策，許多業者積極前進越南河內及胡志明設廠，台中與越南目前有越捷航空及華信航空各提供河內及胡志明兩地空中交通，每週48班往返航班，為旅客提供便捷服務。

目前台中已新闢8個兩岸航點、10個國際航點，更促成越捷航空、台灣虎航、泰國越捷航空、德威航空等4家廉價航空公司進駐，讓中台灣觀光朝國際化發展。