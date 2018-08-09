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富邦金控2018年前7月自結稅後淨利426.05億元 每股盈餘4.02元

By  台灣英文新聞
2018/08/09 17:22

富邦金控2018年7月自結稅後淨利113.33億元，來自於主要子公司穩健的業績表現，以及現金股利的強力挹注。累計今年前7月稅後淨利426.05億元，每股盈餘(EPS)為4.02元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

  • 富邦人壽2018年7月稅後淨利80.29億元，累計前7月稅後淨利271.13億元，較去年同期成長28%，獲利動能來自淨利息收入以及股利收入的貢獻，包括國內股票現金股利收益101.75億元。今年前7月初年度保費收入（First Year Premium）達1,097億元，總保費收入（Total Premium）為3,169億元，均較去年同期成長4%。
  • 台北富邦銀行2018年7月稅後淨利19.46億元，較去年同期成長6%，累計前7月稅後淨利122.89億元，較去年同期成長17%，成長動能來自於淨利息收益以及資金操作相關收入增加。北富銀資產品質維持穩健，2018年7月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為691%。
  • 富邦產險2018年7月稅後淨利5.77億元，較去年同期成長15%。累計前7月稅後淨利31.79億元，較去年同期成長33%。富邦產險承保業務及投資績效均良好，簽單保費收入較去年同期成長6%。
  •  富邦證券2018年7月稅後淨利7.46億元，較去年同期大幅成長85%。受惠台股市場成交量較去年成長40%，富邦證券在經紀和自營業務都有較佳表現。累計前7月稅後淨利19.26億元，較去年同期成長55%。