富邦金控2018年前7月自結稅後淨利426.05億元 每股盈餘4.02元

富邦金控2018年7月自結稅後淨利113.33億元，來自於主
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2018年7月稅後淨利80.29億元，累計前7月稅後
淨利271.13億元，較去年同期成長28%， 獲利動能來自淨利息收入以及股利收入的貢獻， 包括國內股票現金股利收益101.75億元。今年前7月初年度保 費收入（First Year Premium）達1,097億元，總保費收入（Total Premium）為3,169億元，均較去年同期成長4%。
- 台北富邦銀行2018年7月稅後淨利19.46億元，
較去年同期成長6%，累計前7月稅後淨利122.89億元， 較去年同期成長17%， 成長動能來自於淨利息收益以及資金操作相關收入增加。 北富銀資產品質維持穩健，2018年7月底逾放比率為0.19% ，備抵呆帳覆蓋率為691%。
- 富邦產險2018年7月稅後淨利5.77億元，較去年同期成長1
5%。累計前7月稅後淨利31.79億元，較去年同期成長33% 。富邦產險承保業務及投資績效均良好， 簽單保費收入較去年同期成長6%。
- 富邦證券2018年7月稅後淨利7.46億元，
較去年同期大幅成長85%。受惠台股市場成交量較去年成長40% ，富邦證券在經紀和自營業務都有較佳表現。累計前7月稅後淨利1 9.26億元，較去年同期成長55%。