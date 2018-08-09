富邦金控2018年前7月自結稅後淨利426.05億元 每股盈餘4.02元

富邦金控2018年7月自結稅後淨利113.33億元，來自於主 要子公司穩健的業績表現，以及現金股利的強力挹注。累計今年前7 月稅後淨利426.05億元，每股盈餘(EPS)為4.02元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：