助移工適應在台生活  桃市勞動局開語言金融教育班

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）許多外籍移工來台由於語言差異及價值觀不同，在台灣生活時經常遇到許多困難，桃園市勞動局為協助外籍移工及早適應台灣生活，特別於開辦外籍移工初級中文會話及金融教育班課程，預計共辦理16個班級，凡桃園市內合法外籍勞工均可報名！

桃園市是外籍移工聘僱最密集的城市，至今年6月止，外籍勞動人口已達11萬2千人之多，除紓解基層勞力短缺情形、加速公共建設順利推展外，亦提供家庭照護人力，維持家庭生活之正常運作，為協助外籍移工適應在台灣、生活，桃園市政府勞動局特別於舉辦外籍移工初級中文會話及金融教育班課程，凡桃園市內合法外籍移工，皆可報名。

桃園市政府勞動局預計辦理中文會話班8班，邀請專業雙語講師教授基礎中文生活會話，包括問候語、數字、星期、交通、飲食、音樂、生活習慣等，幫助移工透過簡單對話，融入社會。

而金融教育班課程邀請專業講師講授正確金錢觀，包括記帳、正確的消費觀、量入為出、儲蓄的重要性、正確理財的方式、正確使用信用卡觀念、正確理債（債務處理、正確借款管道、信用無價）、如何開戶與存匯款、金融詐騙防止與救濟、消費者金融權益須知。

透過本課程的推廣，期能降低因語言隔閡產生的摩擦，減少勞資糾紛，增進勞雇雙方和諧，並藉由學習金融知識提升外籍移工個人理財知能，學習正確金錢觀，保障自身權益，有效累積儲蓄。

申請方式可透過網路報名，或電話: (02)2970-1011與社團法人臺灣外籍工作者發展協會報名，將有專人服務。