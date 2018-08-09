香港銅鑼灣書店　台北開店計畫喊停

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）香港銅鑼灣書店店長林榮基先前宣佈，今年下半年將在台北西門町重新開業。但他近日接受台灣媒體訪問時卻表示，由於出資者受中國壓力退出，開店計劃叫停，但他堅持不會放棄復業計劃。

香港銅鑼灣書店店長林榮基，近日接受《自由》訪問，證實因為有「紅色勢力」介入，在台北西門町開店的計畫已經喊停。

不過，林榮基也表示，有人拿錢資助他在香港重開銅鑼灣書店，雖然錢不多，但他也還沒開始規劃，要再等一下。

《自由》報導，對於台北開店計畫喊停，林榮基認為，現在結果看起來不好，但不必太過悲觀，「最重要的是，不要放棄理念，銅鑼灣書店會有重新開張的一天」。

他透露，3月在台北召開銅鑼灣書店重生記者會時，有2名自稱是美加民運團體駐台北人員告訴他，已在台灣註冊「銅鑼灣書店」商標，若他使用會有版權問題，他們提出共同經營書店的要求，但他沒有答應。

林榮基在美國的朋友告訴他，這個所謂的美加民運團體，背後有「紅色勢力」。

林榮基指出，台灣友人原本非常盡力協助書店在台重開，還協助申請商業登記、公證人與銀行戶頭等，不過，記者會3天後卻說「有壓力」。後來友人在沒有通知他的情況下，逕自把商業登記全部取消；儘管如此，林榮基說，「我不怪他」。

「先是台灣朋友退出，後來香港出資者也有問題」。林榮基指出，6月底他與香港友人一起到台灣，沒想到香港友人坦言，「香港與台灣都有人在調查他，因為家裡有人在中國做生意，決定撤資」，在台北開書店的事，只好喊停。

林榮基認為，台灣向來自由民主，開書店原是件簡單的事，卻被搞得如此複雜，他覺得很意外，也很荒謬。他認為這背後一定有「黑手」，「顯然是有些人不高興」，台灣與香港一樣都有「紅色勢力」的干擾。

銅鑼灣書店原是一家出版並販售中國政治禁書的香港獨立書店，創辦人暨店長林榮基、股東桂民海等人，在2015年10月到12月間陸續在中國、香港境內和泰國失蹤，最後證明是遭中國當局帶走，引發國際關注香港人權和自由等諸多議題。

林榮基原本規劃，未來台灣的銅鑼灣書店若順利開張，除了繼續販售被中共列為敏感的政治書籍外，也將從事出版，並舉辦小型座談會等活動。

今年3月中央社報導「銅鑼灣書店來台重生記者會」時，曾引述中華大學副教授曾建元說，以前銅鑼灣書店可以買到很多台灣和中國買不到的書，關店對港台及中國人民都是損失。銅鑼灣書店重新開張，意味撐起華人世界最重要的言論自由和出版自由空間。

言猶在耳，台灣的讀者們，現在不知道何時才能等到銅鑼灣書店重新開張？！

香港銅鑼灣書店店長林榮基，3月在台北出席「銅鑼灣書店來台重生記者會」，盼能在台延續出版自由與人文精神。(中央社檔案照片)