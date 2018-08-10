職場炸子雞：16個提升人氣心理技巧 不藏私大公開

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）你是否想過，獲得同事的好感是讓你在職場上成功的一大關鍵？你的好人緣會促使團隊合一，並且在發表意見時得到更多人的響應，甚至是影響你的升遷。

現在也有愈來愈多的公司不只重視技術能力，還有員工是否具備軟技能，甚至是有人為此開班授課，而商業新聞媒體《Business Insider》報導指出，其實想要增加他人對你的好感度其實一點都不難，只要掌握這16點就可以讓你的工作經驗從此不一樣！

1.不妨模仿一下對方

「鏡像效應」係指，當你與對方交談時，巧妙地模仿對方的行為。你可以模仿對方的肢體語言、手勢或面部表情。

在一項研究中，專家請72名男女與夥伴共同完成一項任務，並要求其中的一些人在談話過程中模仿對方的行為。實驗最後，專家發現當對方模仿其行為時，好感度更有可能增加。

2.日久獲人心

「重複曝光效應」係指，人們通常會因為自己熟悉某一事物而產生好感。

曾經有心理學家讓4位女性冒充成學生，在不同的時間點出現在匹茲堡大學心理學的課堂上，並且在實驗最後階段秀出4位女性的照片來調查男同學對哪一位女性最有好感。他們發現男同學對最常出現的女性好感度最高，即便他們跟她沒有實質上的接觸。

3.盡可能地多說好話

「自發特質移情」係指，人們會將你用來描述其他人的形容詞與你的個性連接起來。

因此，如果你把別人描述的真誠善良，那麼人們會將你與這些特質聯繫起來，同樣，如果你經常詆毀別人，那麼別人也會將其負面特質與你聯結起來。

4.散播歡樂散播愛，積極正面的情緒很重要

「情緒感染」係指，人們會在看到別人的情緒表現時，產生同樣的情緒反應。

根據俄亥俄大學和夏威夷大學的研究論文指出，人們會無意識地感受到周圍人的情緒，這可能是因為我們自然地模仿了他人的動作和面部表情。因此如果你想要讓別人在你身邊感到快樂，那麼你應該盡量傳達積極的情緒。

5.要溫暖有能力

「刻版印象模型」係指，人們會根據一個人的熱情和能力來判斷一個人。

根據模型，如果你可以把自己描繪成你是一位溫暖且友好不帶競爭性的人，那麼對方會覺得他可以相信你。而如果你可以讓自己看起來很有能力，像是好的教育水平，那麼對方將會更尊重你。

不過哈佛心理學家Amy Cuddy表示，在商業環境中，你首先要表現出你是個溫暖的人，第二才是你的能力，因會從進化來看，一個人是否值得我們信任，對我們的生存來說更為重要。

6.展露缺點是關鍵

「出醜效應」係指，精明人不經意犯點小錯，不僅無傷大雅，反而使別人覺得你跟他們一樣會犯錯而更喜歡你。

德克薩斯大學奧斯丁分校的研究員，要求男學生聽人們參加測驗的錄音帶。他發現比起從頭到尾都表現完美的人，男同學對於那些前面考試表現良好卻在最後一刻打翻咖啡的人更有好感。

7.強調你我共同價值觀

「相似吸引效應」係指，人們會被與自己相似的人所吸引。

專家讓對於爭議性議題例如，性和政治有所想法的人分配到密西根大學所屬宿舍裡共同生活，他發現受試者更喜歡與自己相似的室友。

8.不經意的觸碰

「潛意識感動」會發生於，你用一個對方幾乎不會察覺的方式與他身體接觸，例如，輕拍對方背部、手臂，而這會讓對方感覺到溫暖。

一份法國的研究報告發現，年輕男子搭訕街邊路過的女生，輕輕觸碰對方手臂的搭訕成功率比起沒有觸碰的高出兩倍。

除此之外，密西西比州和羅得島大學發現，只要女服務生輕觸顧客的手或肩膀，她們可以得到更多的小費。

9.要記得微笑

懷俄明大學的一項研究發現，照片裡無論身體姿勢如何，只要是微笑都會提升好感度，即便是虛擬的頭像也是如此。

除此之外，當你第一次見到對方時就微笑，可以確保他們下一次再記住你。

10.以對方希望的方式看待他

「自我驗證」係指，人們希望眼中的自己和別人看到的是一樣。

史丹佛大學和亞利桑納大學研究發現，具有積極自我觀點的人喜歡那些高度評價他們的人，反之負面自我觀點的人更喜歡批評者，而這可能是因為人們喜歡和那些與自己認知相同的人進行互動。

11.告訴他們你的小祕密

「自我披露」可能是最好建立關係的技巧之一。

在一項研究中，大學生被配對並且讓他們有45分鐘的時間認識彼此。研究人員為這些大學生準備了一些題目，其中一部分的人拿到的題目隨著提問愈多而愈深入和私人，例如：「你跟你母親的關係怎麼樣？」，而另一組拿到的則是閒話家常類的題目，例如：「你最喜歡的節日是甚麼？為甚麼？」

他們發現拿到深入且私人問題的大學生，覺得彼此的關係更為親密。

12.讓他們知道你守口如瓶

信任是由許多元素組合起來，包括誠實，可靠的，別人知道你不會說出秘密，是可被信任的，這是許多關係的重要基礎。

13.展現出你的幽默感

伊利諾州立大學和洛杉磯加勒福尼亞州立大學的研究發現，無論在考慮理想朋友或是伴侶，幽默感是非常重要。而另一項研究也指出，當你第一次認識某人時，幽默感可以使這個人更喜歡你。

14.讓他們談談自己

研究發現，當一個人談論自己的時候，無論有無聽眾都可以刺激大腦動機和獎勵相關區域，且給對方機會分享生活而不抱怨自己的遭遇，可以為你們之間創造更多正面的回憶。

15.不要裝堅強

展現出你的情緒或許是一個很冒險的行為，因為你並不知道對方是否願意接受。不過，伊利諾州立大學和洛杉磯加利福你亞大學研究發現，適時坦白表達情感可以為一段關係－不管是情侶還是朋友－加分。

16.表現出你喜歡他們

「回報式喜歡」係指，當我們認為有人喜歡我們時，我們也傾向於喜歡他們。

一項1959年發表在《人際關係》的報告指出，他們告知隨機挑選討論小組中的一些人哪些成員可能喜歡他們，然後在小組討論之後詢問他們：「組別中最喜歡的成員是誰？」受試者表示，他們最喜歡的人是那些應該喜歡他們的人。