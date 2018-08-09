國泰商旅攜手萬豪集團 年底於台北市中心閃耀登場

國泰商旅自2013年成立以來，成功整合集團資源開創「HOTEL COZZI和逸飯店」與「MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店」兩大自有餐旅品牌，創造市場差異性，提供旅客完整且獨特的商務旅遊服務體驗。

2018年，國泰商旅提供的服務內容將邁向新的里程碑，自飯店籌建及經營管理層面延伸，成立國泰飯店管理顧問事業股份有限公司，與全球最大飯店品牌─萬豪國際集團Marriott International合作，引進旗下「Courtyard by Marriott萬怡酒店」品牌，耗資7億於台北市中心打造嶄新「Courtyard by Marriott Taipei Downtown」／台北(國泰)萬怡酒店，並於2018年12月12日熱情迎接每位旅人的蒞臨。

Courtyard by Marriott Taipei Downtown／台北(國泰)萬怡酒店，位處台北市中心民生東路、建國北路口精華商務區域，絕佳的地理位置，緊鄰貫穿台北市區的建國快速道路，鄰近台北松山機場及MRT台北捷運，擁有便捷的交通優勢。

更是台灣首間座位於「鑽石級綠建築」的飯店，展現對於建築永續性與環境生態平衡的重視。Courtyard by Marriott Taipei Downtown／台北(國泰)萬怡酒店，規劃有227間客房與套房、一間全日型餐廳MJ Kitchen、多功能宴會廳亦具有會議室及大型包廂，而位於14樓擁有大型戶外露台的行政酒廊暨酒吧Drift Lounge & Bar，在此享受舒適的飯店服務時，也能遠眺台北101、圓山基隆河等著名地標，飽覽大台北極致景色。

Courtyard by Marriott Taipei Downtown／台北(國泰)萬怡酒店，是國泰商旅旗下第六間飯店。以不同品牌多重定位及價格設定的整合經營模式，結合萬豪集團全球資源及專業團隊，觸及各類型消費客群，預計正式開幕後的第一年營運目標為平均住房率近6成，平均銷售房價NT$5,500元，也將帶動國泰商旅整體營收動能再衝刺，顯示國泰商旅在飯店管顧事業的策略規劃及飯店開發暨諮詢的堅強實力。