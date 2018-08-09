少子化促大專院校轉型　北科大砸2.8億蓋推廣教育大樓

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）少子化趨勢使得大專面臨轉型挑戰，公私立大學都努力拓展招生觸角。台北科技大學就砸下新台幣2.8億元，在台北市中心精華區興建推廣教育大樓，預計民國2021年完工。

近來國內大專院校積極發展推廣教育，台北市中心成為兵家必爭之地。中國文化大學在大安森林公園旁的進修推廣部，已成該校的金雞母；政治大學也正改建位於金華街的公企中心。





政大公企中心重建後建物新樣貌示意圖 (上圖為白天，下圖為晚上) 。圖片來源: 政大公企中心YouTube頻道

中央社報導，台北科技大學今(9)日舉辦「誠樸樓」動土典禮，該大樓位於林森校區，鄰近捷運善導寺站、內政部警政署、民進黨中央黨部等。



北科大林森校區原是國際學生宿舍，後來宿舍搬至建國南路的東校區，加上原建物已使用超過30年，為發揮區位價值，才拆除改建新校舍。



根據校方提供的資訊，「誠樸樓」為地下3層、地上11層樓，總樓地板面積約1350坪，由於具備地理環境優勢，比校本部還要靠近台北車站核心區，未來主要作為推廣教育、創新育成中心。



北科大校長王錫福表示，現在是「終身學習」時代，技職人才也需不斷回校進修。新大樓落成後，可改善目前推廣教育、創新育成中心空間不足的問題，校方也將聘任專家，協助師生為專利技術加值。

至於政大唯一座落在市區中心的公企中心，於今(2018)年動工重建，預計於2020年落成。

根據YouTube介紹，政大公企中心基地鄰近大安森林公園、兩廳院及永康商圈，區位與紐約曼哈頓相似，坐擁自然與藝文資源，漫步即可體驗城市之美。

該中心擔負起知識傳播與產業橋接角色，未來以成為亞洲一流的高階人才培訓中心為發展目標。

圖為文化大學推廣部－數位學習中心 （圖片來源: 官方臉書)