《與神同行：最終審判》在88節上映竟有特殊涵義！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）《與神同行：最終審判》昨（8）日正式在台上映，台北票房一天就狂撈1241萬元，不僅登上台灣影史韓片首日最賣座票房，更超越許多好萊塢超強大片，直逼《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）成為今年賣座票房亞軍。而搶在第一天觀賞的觀眾，紛紛在網上大讚：「比第一集的劇情更精彩！」

《與神同行：最終審判》這兩日成為全台民眾話題焦點，並吸引許多網友討論精彩劇情：「陽間陰間、起承轉合結構都非常的棒！細節交待清楚！沒有含糊帶過的部分！」也有許多人跟第一集比較：「走向及風格與第一集完全不同，精彩又有笑點，值得一看。」

更有網友驚覺台灣片商選在8月8日父親節上映，原來是有用意的：「因為這是一個關於父與子、勇氣、守護與諒解的故事！」

朱智勛（上）、馬東石（下）將在續集中有許多幽逗趣互動。（采昌國際多媒體提供）

本片劇情描述三位陰間使者江林（河正宇飾演）、解怨脈（朱智勛飾演）、德春（金香起飾演）即將帶領第49位「貴人」金秀鴻（金東旭飾演）進行地獄審判，他們同時發現人間有一位家神（馬東石飾演），試圖把陽壽已盡的老人強留人間。陰間使者為了帶走該名老人，開始與家神展開激烈決鬥，而在這個過程之中，三位陰間使者和閻羅王千年以前的前世恩怨將被一一揭開…。