臺灣人擬告挪威政府更改國籍　外交部願提供協助

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）臺灣留學生不滿挪威政府將其居留證上的國籍欄位註記為中國，日前在網站上發起集資活動，擬控告挪威政府，對此，外交部今（9）日表示，將持續與相關人士保持密切聯繫，並盡可能提供必要協助。

根據《中央社》報導，外交部發言人李憲章今早回應，外交部了解到臺灣留學生因挪威政府將旅居挪威的臺灣人的居留證國籍欄，標註為中國（Kina），因而發起正名運動，並打算採取法律訴訟。

李憲章表示，外交部透過駐瑞典代表處（代表處兼轄挪威事務）持續進洽挪威政府，也持續與國籍正名運動團體成員及訴訟當事人保持密切聯繫，將在可能的範圍內提供相關協助。正名運動團體成員及訴訟當事人也都表示了解政府的相關作為。

李憲章接著提及，駐處也曾致函挪威政府，除了聲援在挪威臺灣留學生發起的正名運動，也要求挪威政府儘速改善不當稱臺的情形。

根據臺灣留學生發起集資的網頁說明，他們過去已提出訴願並主張「挪威政府不尊重臺灣人身份認同的作法已違反挪威憲法、歐洲人權公約及公民與政治權利公約」，並要求挪威政府將國籍註記改回臺灣。

然而，挪威政府卻以「此一註記並未對當事人在挪威的權利和義務造成影響」為由，駁回訴求。

根據網站，發起人決定聯合在挪威居留的臺灣人一起對挪威政府提起集團訴訟，倘若在挪威無法獲得救濟，他們便要上訴至歐洲人權法院，盼讓國際社會看見臺灣人的訴求。