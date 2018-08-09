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接見歐洲議會議員　蔡英文盼支持臺歐盟洽簽BIA

總統蔡英文9日接見歐洲議會荷蘭籍議員范巴倫

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/08/09 13:40
總統蔡英文9日接見歐洲議會荷蘭籍議員范巴倫（Hans van Baalen）（照片來源：總統府提供）

總統蔡英文9日接見歐洲議會荷蘭籍議員范巴倫（Hans van Baalen）（照片來源：總統府提供）

（臺灣英文新聞／政治組　綜合報導）總統蔡英文今（9）日接見歐洲議會荷蘭籍議員范巴倫（Hans van Baalen）時，再度表示期盼臺灣與歐盟能儘速協商洽簽雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement），進一步提升雙方的經貿夥伴關係。

同時是泛歐自由黨派聯盟主席的范巴倫曾於2016年來臺出席蔡總統的就職典禮，此行則多為未公開行程。

蔡總統致詞時表示，歐盟一直是臺灣最大的外資來源，她期盼范巴倫支持歐盟和臺灣洽簽雙邊投資協定，提升雙方的經貿夥伴關係。

而提及臺灣與荷蘭的關係，蔡總統指出，近年來兩國互動更加密切，除了成功建立固定的對話機制，「我們也希望未來能跟荷蘭擴大互訪跟交流，並儘早完成《臺荷關務互助協定》洽簽及《臺荷青年度假打工協議》等重要合作來共創雙贏。」

蔡總統也感謝范巴倫多年來對臺灣的大力支持，她提及上（7）月與國際自由聯盟（Liberal International）主席米洛維斯（Juli Minoves Triquell）見面，而范巴倫不論在國際自由聯盟主席任內，或現今擔任聯盟的榮譽主席，都非常關心臺灣的國際參與，也促成更多國際友人支持臺灣。

最後，蔡總統期待范巴倫主席在國際場域持續為臺灣發聲，范巴倫對臺灣的友好情誼，是深化臺荷及臺歐關係的重要助力，「未來我們繼續攜手並進，促進更多的合作交流。」
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