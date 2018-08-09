義美從大菜到清炒　創意五道「火龍果花苞」料理

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園南崁採訪報導）台灣有水果王國之美譽，尤其是到了夏天更是香蕉、鳳梨、西瓜、芒果、火龍果盛產的季節，但你可曾聽說火龍果花亦可以入菜呢？今年的夏季水果盛產導致價格慘跌，義美與其他企業紛紛伸出援手，大量採買鮮果經加工處理以提升水果的附加價值、拉長產品的壽命。

▲義美火龍果系列展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美昨（8）日舉辦「義美與花蓮‧台東原住民族部落友善契作台灣紅藜、小米與樹豆」簽約記者會時，該活動也邀請到見學館餐廳總主廚胡朝光師傅以火龍果花苞進行五道創意料理，無論是「火龍果花圃燉雞」、「義醬軟絲花圃」、「火龍果花圃鮪魚炖」、「素炒火龍果花圃」、「松坂火龍果花圃白玉蝦」，每樣都精緻可口，更帶了一絲「家」的味道。

總主廚胡朝光表示，火龍果花本身就富含膠質，所以在煮湯時會顯的較濃稠。

他說明，第一道「松坂火龍果花圃白玉蝦」是將火龍果花苞與花枝餡包在一起，中間在包進鳳尾蝦，再用松坂豬來搭配，用以呈現高級桌菜。

▲松坂火龍果花圃白玉蝦。(照片由台灣英文新聞拍攝)

第二道「火龍果花圃燉雞」則是用老母雞經過一小時的燉煮，起鍋30分鐘前在放入火龍果花苞，增加湯的清甜。

▲火龍果花圃燉雞。(照片由台灣英文新聞拍攝)

第三道「火龍果花圃鮪魚炖」，是用鮪魚罐頭與五花絞肉烹煮再搭配火龍果花瓣製作出一道清爽的一道菜。

▲火龍果花圃鮪魚炖。(照片由台灣英文新聞拍攝)

第四道「義醬軟絲花圃」是用義美的醬油、醋下去拌的一道涼拌料理，酸酸甜甜又帶點微辣感，非常適合夏天食用。

▲義醬軟絲花圃。(照片由台灣英文新聞拍攝)

最後一道「素炒火龍果花圃」則是用美白菇、青紅椒進行清炒。

▲素炒火龍果花圃。(照片由台灣英文新聞拍攝)

對於市面上尚有諸多人對於「火龍果花」的陌生度，胡朝光師博表示，火龍果從皮到果肉及其花瓣都可入菜，然而大部分的人皆不知要如何進行料理。因此，為了讓消費者能夠多點認識與暸解，見學館餐廳推出一系列創意料理，除了火龍果，還有先前生產過剩的香蕉，也都成為見學館創意佳餚的食材。

▲火龍果花苞。(照片由台灣英文新聞拍攝)

現場還有最近剛研發出來的「火龍果綠豆沙酥」是用火龍果與綠豆沙去調配出鬆軟且不會很甜的內餡，要讓愛吃中式西點的消費者可以品嘗不一樣的火龍果創意料理。

▲火龍果綠豆沙酥。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美於上（7）月初採購了250噸的紅肉火龍果，更在同月加碼在臉書官網預計收購7500公斤「台灣產 火龍果花苞」的消息，無論是紅色、白色還是黃色的花苞都可接受，摘除部份花苞或花蕊也就是「疏果」，供其進一步利用。

下方為記者會現場的展示品：

▲紅藜銀耳蓮子湯。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲紅藜三明治。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲紅藜吐司。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲台灣紅藜、台灣小米與台灣紅棗。(照片由台灣英文新聞拍攝)

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