臺灣舞蹈藝術獲泰國國際比賽優異成績

台灣國際舞蹈學會理事長賴怜吟率團參加2018第三屆曼谷國際舞蹈藝術節收獲豐碩，永樂國小16位小朋友《迎賓竹節舞》榮獲最高獎及最高指導獎，世紀舞匯小天使舞團8人芭蕾舞蹈《藍色多瑙河》榮獲最高獎，紫騰舞集6位常青組古典舞《飛天悅舞》榮獲金獎，三隊均獲優勝成績，表現優異。理事長賴怜吟並應邀擔任大會副主席及評審。

8日上午，三個舞蹈團隊與老師家長們一行共67人連袂拜會駐泰國台北經濟文化辦事處，童代表振源在接待參訪團時，盛讚團隊舞藝精湛，為臺爭光，是文化交流的最佳典範。童代表更說明拜訪團已創四項紀錄，第一項是拜會代表處的人數創下最多的數目，坐滿大會議室，第二項是拜會訪賓的年紀創下最低紀錄，第三項是拜訪團中所獲得之獎項最多，第四項是藝術家最多，這些紀錄給辦事處增添了具紀念性的榮耀。

臺灣臺北市永樂國小舞蹈班團隊，此次在黃瀞霆老師率領下，帶來臺灣特色文化舞蹈，獲得最高獎項。小學生以輕快節奏、熱情的舞蹈，充分展現臺灣之美。在曼谷留下永樂舞蹈班孩子們的身影。此次交流除了展現臺灣舞蹈之外，更將學生推上國際舞台，拓展學生的視野。

同樣獲得此次舞蹈類最高奬-來自臺北的世紀舞匯皇家舞蹈教室小天使舞團，負責人李莉莉老師表示該團是臺灣品牌芭蕾舞團世紀舞匯的子團，家長多為企業家第三代，小舞者們台風優雅、服裝華美，一比賽完走出劇院時，很多泰國當地的舞蹈團老師前來讚揚小天使舞團的節目「藍色多瑙河」活潑優雅，更有許多泰國觀眾欣賞完戶要求合影留影，數天的行程下，來自中國團隊的老師讚美小舞者們的教育良好。藉著這次曼谷國際舞蹈合唱藝術節的比賽，小朋友們與來自世界各地的團隊交流促進我友誼，並在國際友人間人留下良好印象。世紀舞匯並將比賽大會的盛大精彩歸功於賴怜吟理事長的大力促成，為臺灣與泰國作了文化藝術交流貢獻。

此次的活動，三團中之紫騰舞集是唯一婆婆媽媽平均年齡65歲的長青組；負責人莊膺勳老師說，剛開始大家沒信心、沒把握，排練中也磨合多次，在賴理事長的關心與鼓勵下，團員抱持學習的心態，以舞會友，很謝謝大會給予金獎殊榮肯定，讓她們更加有自信，希望有機會能再參加曼谷的藝文交流。

文化組陳冠甫組長並在大家關心新南向政策下，分享文化部透過駐泰文化組，陸續參加或舉辦文化交流活動，如：文創禮品展、曼谷表演藝術節、流行音樂節、臺灣電影展、曼谷國際書展、鐵道博物館論壇、8月的紀錄片影展、9月的朱宗慶打擊樂表演等。童代表也就此鼓勵大家一起努力，充分利用文化的高度感染力，共同為臺泰文化交流增添新頁。