檸檬可抗癌、感冒？破解檸檬的4大迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）夏季天熱，食慾不佳，來顆檸檬泡水清爽又開胃，網路上更盛傳「檸檬可以殺死癌細胞」、「抗感冒」、「改變身體酸鹼性體質」等益處，以下就讓Taiwan News為大家細說分明。

一顆小小檸檬從果肉到皮的營養價值極高，果肉含有維生素C、維生素E、繕食纖維、鈣、鉀、核黃素、有機酸等營養素。而檸檬皮富含類黃酮、、多酚及植化物，類黃酮具有抗氧化作用，可以清除體內自由基。

檸檬水該怎泡？最佳溫度為何？

檸檬中的維他命C怕高溫，因此一大片帶皮檸檬用40度水沖泡，繼不會破壞營養素，又有助於從檸檬與果皮中提取維他命C和多酚。

喝檸檬水可以抗感冒？

醫師表示，維他命C沒有辦法治療感冒症狀，頂多是緩解身體的不適；西醫領域認為，感冒後補充維他命C最多只能稍微加速感冒痊癒的速度罷了。

檸檬可以改變酸鹼體質？

檸檬是一種鹼性食物，檸檬水中雖然有檸檬酸，但是人體血液的酸鹼值是恆定在PH值7.4，不會因為多吃某種鹼性食物而改變。

天天喝、每日早上一杯可清除毒素、有益健康？

華人健康網報導，由於檸檬汁中所含有的有機酸成分對於人體的腸胃道有一定的刺激性，並不適合天天喝，因此飲用檸檬水最好選擇在用餐後的時機較合適。此外，若有胃潰瘍、胃酸逆流病史、腸胃道曾開過刀，或是除了感冒、喉嚨痛外，伴隨有腹瀉、腹痛等症狀者，不宜使用。

聽說檸檬可以殺死癌細胞？

食藥署表示，坊間流傳「檸檬可以殺死癌細胞」的訊息，內容提及可調節血壓過高，破壞了12種惡性細胞腫瘤，包括結腸癌，乳腺癌，前列腺癌，肺癌，胰腺...等療效，並沒有相關科學論述依據，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

提醒民眾應該保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。不要因為某種食物特別營養、養生就狂吃，過量反而易對身體造成危害。另外，如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。