外媒︰台灣已部署「雄風二E」飛彈　可深入戰略打擊中國

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)最新一期《漢和防務評論》指出,衛星影像顯示,台灣已在桃園部署2部新型飛彈發射車,推測為「雄二E」型飛彈。國防部昨(8)日回應,對於媒體臆測,不予評論。



中央社引述最新一期加拿大《漢和防務評論》指出,根據衛星影像顯示,台灣軍方已於今年3月在桃園市楊梅區,部署2部新型飛彈發射車,漢和總編輯平可夫並推測是「雄二E」型遠程戰略飛彈。



平可夫說,以1000公里射程計算,包括中國福建、浙江、上海、廣東、江西全境、江蘇、廣西、湖南、湖北、安徽一部分的戰略目標,都在雄二E射程內。

國防部發言人陳中吉對此回應,對於媒體的臆測不予評論,但國軍對於國土防衛、國家安全都會做出周延的計畫與準備,確保國家安全。

Taiwan reveals deterrent to China as satellite images show missile capable of targeting mainland https://t.co/pT86LxTnxh