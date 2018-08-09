外媒︰台灣已部署「雄風二E」飛彈　可深入戰略打擊中國

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）最新一期《漢和防務評論》指出，衛星影像顯示，台灣已在桃園部署2部新型飛彈發射車，推測為「雄二E」型飛彈。國防部昨(8)日回應，對於媒體臆測，不予評論。



中央社引述最新一期加拿大《漢和防務評論》指出，根據衛星影像顯示，台灣軍方已於今年3月在桃園市楊梅區，部署2部新型飛彈發射車，漢和總編輯平可夫並推測是「雄二E」型遠程戰略飛彈。



平可夫說，以1000公里射程計算，包括中國福建、浙江、上海、廣東、江西全境、江蘇、廣西、湖南、湖北、安徽一部分的戰略目標，都在雄二E射程內。

國防部發言人陳中吉對此回應，對於媒體的臆測不予評論，但國軍對於國土防衛、國家安全都會做出周延的計畫與準備，確保國家安全。

Taiwan reveals deterrent to China as satellite images show missile capable of targeting mainland https://t.co/pT86LxTnxh — SCMP News (@SCMPNews) August 8, 2018

中時引述《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，《漢和防務評論》在臉書張貼了3月拍攝的衛星圖像，並指出這顯示台灣自製的雄風二E地對地巡弋飛彈，已經送到桃園基地，與福州相距250公里。

聯合報導，國軍近年來已陸續在北部部署能進行「源頭打擊」的雄二E攻陸飛彈，而為避免衞星偵測曝露數量，特別在機動車隊駐地加裝遮光網，進行遮蔽。但偶然駛出遮光網外的發射車，卻仍被商用衞照拍個正著。

今年6月份，中視新聞曾報導，由中山科學研究院研發的雄二E巡弋飛彈，被稱為國內最神秘的飛彈。研發至今，彈體從未曝光過，官方也很少揭露相關資訊。

不過軍方媒體青年日報，卻在6月15日社論中首度證實，雄二E飛彈在今年漢光演習中曾進行試射，而且全數命中目標。因此外界解讀，雄二E飛彈解密的時間，可能不遠了。