藝人葛西健二幼女疑在台受虐不治　檢方諭令限制出境

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）來台發展的日籍男藝人葛西健二，上週六(4)日傳出他4個月大的女兒在家昏迷送醫，院方發現女嬰頭部和臉部有傷，且顱內出血性命垂危。經送往加護病房搶救，仍於昨(8)日下午不治。

台北市警察局文山第一分局5日中午獲報，萬芳醫院醫治一名3、4個月大的女嬰傷勢時，發現她身上有新、舊傷口，疑為虐童案，緊急通報社工、台北市社會局及檢警相關單位進行調查。院方搶救4天仍挽不回女嬰生命，於昨下午5時30分宣告不治。

綜合《自由》與中央社報導，葛西健二昨晚接受警方詢問後被移送台北地檢署複訊，他否認虐待女兒。今(9)日凌晨葛西健二赴台北地檢署接受複訊，婦幼專組承辦檢察官陳思荔訊後，認為本案仍有事證待釐清，依涉傷害致死罪嫌，諭令他限制出境、出海及住居。

此外，為釐清女嬰確切死因，及其身上的新舊傷痕，清查她生前是否曾遭凌虐，將於明（10）日交由法醫解剖。

檢警調查，女嬰送醫後被醫師發現臉部及鼻、眼之間，有大面積的新瘀傷，腿部及臀部則有不明的舊瘀傷，懷疑女嬰遭虐待。但葛西及他的孫姓妻子接受詢問時解釋，他們是新手父母，不太會照顧，不小心才讓女兒受傷，並無虐待情事；葛西製作筆錄時，還難過大哭。

葛西在偵訊時稱，上週六晚上，他獨自在家照顧女兒，不慎讓女兒從他手裡滑落兩次，他情急之下將女兒拉起來，兩次都不慎讓女兒撞到他的左鎖骨，後來發現女兒氣息微弱，趕緊通知在外的妻子回家。

當晚7點左右，夫妻倆將女兒送到附近小兒科診所救治，診所一看不對勁，要求他們趕快轉診到萬芳醫院；夫妻倆都聲稱，除了臉部兩次撞擊，腳部淤傷可能是2個月前女嬰從沙發摔落造成。根據《自由》報導，葛西夫妻倆這幾天每天都到加護病房探視，神情很失落自責。

報導指出，葛西16年前來台發展演藝事業，上節目總是賣力搞笑，螢幕形象開朗。今年4月他升格當爸爸時，曾在臉書秀出女兒照片，開心發文「我當爸爸了，辛苦老婆臥床安胎100天…終於誕生，當了爸爸才體會到『養兒方知父母恩』」，未料如今卻發生憾事。

來台發展的日籍藝人葛西健二(前排右)，螢幕形象開朗。